Golf – Tutto pronto per l’Hero Indian Open | 5 azzurri in gara

(Di martedì 26 marzo 2019) Matteo manasseroL’Eurotour fa tappa in India per l’Hero. In: Matteo Manassero, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli L’European Tour fa l’unica tappa stagionale in India per la disputa del(28-31 marzo), organizzato in collaborazione con l’Asian Tour, in programma al DLF G&CC di Nuova Delhi. Cinque gliimpegnati: Matteo Manassero, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli, tutti desiderosi di imprimere un ritmo diverso alle proprie prestazioni. Il torneo, al quinto anno nel calendario del circuito continentale, è stato vinto per tre volte da atleti di casa, Anibarn Lahiri (2015) e S.S.P. Chawrasia (2016-2017), i quali saranno ancora tra i favoriti insieme ai connazionali Shubhankar Sharma, Gaganjeet Bhullar e S. Chikkarangappa. Avranno comunque una decisa concorrenza ...

