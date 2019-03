Ecco come la leucemia sfugge al sistema immunitario | via libera a nuove terapie

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Nuova interessante ricerca in ambito scientifico mette in luce ilattraverso il quale le cellule dellamieloide acuta sono in grado di sfuggire alin seguito al trapianto al midollo. La ricerca assume una valenza fondamentale per fornire indicazioni utili per lee per evitare il ritorno della malattia.Lo studio, pubblicato su Nature Medicine e Nature Communications, è opera di un gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ed è stato realizzato grazie ai fondi di Airc e del ministero della Salute.In sostanza è stato studiato il suddetto processo attraverso l’osservazione delle cellule tumorali e dei ‘linfociti T’ che cercano di sconfiggerle. Da un lato è stata ridotta l’espressione delle molecole HLA sulla superficie, silenziando i loro geni, dall’altro aumentano la presenza di ...

