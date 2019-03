Come cambia il modo di investire nel 2019 - MFS

Il nuovo Napoli di Ancelotti - Come cambia l’11 per la prossima stagione : De Laurentiis prepara tre super colpi [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Ancelotti (allenatore) ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 : analisi risultati e Come cambia lo scenario : Elezioni regionali Basilicata 2019: analisi risultati e nuovo scenario governo Nuovo e ultimo turno di Elezioni regionali prima delle europee e terza vittoria di fila del centrodestra. Dopo Abruzzo e Sardegna è la volta della Regione Basilicata. Il nuovo presidente della Regione è Vito Bardi alla guida di una coalizione composta da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Basilicata Positiva e Idea. Elezioni regionali ...

Domanda assegni familiari Inps 2019 online : Come cambia il modello da aprile : Domanda assegni familiari Inps 2019 online: come cambia il modello da aprile cambiano le modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare; le modifiche riguardano i lavoratori dipendenti dell’aziende del settore privato non agricolo. assegni familiari Inps: scadenza primo aprile Dal primo aprile 2019 le domande non dovranno essere più presentate al datore di lavoro tramite il modello cartaceo “Anf/Dip”; la richiesta dovrà ...

Da rossa ad azzurra - ecco Come l’Italia delle Regioni ha cambiato colore in un anno : Un anno fa il centrosinistra dominava sul centrodestra (15 a 4). Con la vittoria in Basilicata gli «azzurri» hanno ribaltato gli equilibri (9 a 10). E ora le sfide alle Regionali in Piemonte, Calabria ed Emilia-Romagna

Cambiamenti in gamestop - l'obbiettivo è di porsi Come un' "Esperienza culturale" : gamestop rincorre il mercato per mantenersi competitivo e il piano, a quanto pare, è quello di rendere i suoi negozi, attualmente solo punti vendita al dettaglio, un' "esperienza culturale", riporta Comicbook.Questi progetti per il futuro di gamestop non sono ancora confermati, ma già si parla di "gamestop 2.0". In particolare si parla di spostare la catena dall'essere un semplice rivenditore di videogiochi, portandolo ad abbracciare ...

Alba Parietti - il vip accanto a lei nel 1994 : irriconoscibile - Come è cambiato : Una foto del 1994 in compagnia di Alba Parietti ha scatenato la curiosità dei fan che hanno scoperto un dettaglio in più sul passato di Giovanni Ciacci, ex concorrente di Ballando con le stelle e capo-tutor di Detto fatto. In quello scatto di 25 anni fa, Ciacci sembra irriconoscibile: chioma fluente

Meghan Markle - Come cambia la linea di successione col nuovo royal baby : Manca davvero poco alla nascita del primo royal baby di Meghan Markle e del principe Harry. Ma come si collocherà il nascituro nella linea di successione al trono d’Inghilterra? La linea di successione al trono britannico è regolata dall’Act of Settlement del 1701, dalla Succession to the Crown Act del 2013 (che ha abrogato il royal Marriages Act del 1772) e dalla Common law. Secondo l’Act of Settlement, ogni membro reale è ...

IL CASO/ Ecco Come l'intelligenza artificiale cambia la selezione del personale : l'intelligenza artificiale impatta sul lavoro e sta cominciando a cambiare anche le attività di ricerca e selezione del personale

Inter - Zhang cambia nome al Jiangsu : ecco Come si chiamerà : Inter Zhang – Svolta clamorosa per il club di Zhang. Il patron dell’Inter e del Jiangsu avrebbe infatti deciso di cambiare nome alla sua seconda squadra. Il Jiangsu Suning, club cinese di proprietà dello stesso gruppo che possiede l’Inter, potrebbe presto cambiare il proprio nome e diventare il “Jiangsu Inter”, o meglio Jiansgu International Football Club. Secondo alcune […] L'articolo Inter, Zhang cambia nome al Jiangsu: ...

Ora legale 2019 : quando cambia in Italia e Come spostare le lancette : Ora legale 2019: quando cambia in Italia e come spostare le lancette Avverrà precisamente il 31 marzo e sarà alle 2 di notte. Le lancette balzeranno un’ora in avanti. Molti i vantaggi dell’ora legale, la quale, è stata dibattuta anche nell’ambito dell’Unione Europea. Il passaggio dall’ora solare all’ora legale garantirà un’ora di luce in più. Ora legale 2019: a quanto risale la tradizione ...

Targa personale auto : Come funziona e chi deve cambiarla - la miniriforma : Targa personale auto: come funziona e chi deve cambiarla, la miniriforma Presto la Targa personale auto potrebbe diventare realtà. Nel senso che la Targa non sarà associata al veicolo, bensì all’intestatario dello stesso. Attenzione: non si parla di Targa personalizzata, ma di Targa personale, identificativa di un soggetto e portabile da un veicolo vecchio a uno nuovo. Targa personale auto: la proposta del ministro Toninelli È questa ...

I piani per la nuova Champions : Come può cambiare dal 2024 : Nuovo format Champions 2024 – Nei giorni scorsi la UEFA e l’ECA (associazione dei club europei) si sono incontrate per discutere del futuro delle coppe europee. Stando a quanto riportato dallo spagnolo “El partidazo de COPE”, durante il meeting sarebbero state poste le basi per il progetto di una riforma della UEFA Champions League, da […] L'articolo I piani per la nuova Champions: come può cambiare dal 2024 è stato realizzato da ...

Primarie PD - Come è cambiato il tasso di partecipazione degli elettori PD per regione – infografiche : Primarie PD, come è cambiato il tasso di partecipazione degli elettori PD per regione – infografiche Le Primarie che hanno incoronato Zingaretti come segretario PD da un lato hanno avuto un’affluenza, intorno al milione e 600 mila votanti 1.582.083 per la precisione), superiore alle aspettative. Dall’altro hanno però rappresentato l’ennesimo calo dei partecipanti, seppure atteso. Ma come cambiano i numeri se li ...

NoiPA - Come cambiano gli stipendi con gli aumenti di aprile 2019? : Qualche giorno fa, NoiPA ha comunicato l’aumento degli stipendi a partire da aprile 2019, come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (LdB 2019). Si tratta dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale, che inizia il prossimo mese di aprile, e subirà un ulteriore aumento a partire dal mese di luglio 2019. Ma in pratica, quanto influisce questo aumento sullo stipendio? Indennità di vacanza contrattuale negli ...