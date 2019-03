Cardi B debutterà come attrice in ' Hustlers' e farà la stripper insieme a Jennifer Lopez

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) È ufficiale,per la prima volta sul grande schermo recitando con il ruolo di protagonista in "" al fianco di attori del calibro die Costance Wu (famosa per il suo ruolo in Crazy Rich Asians). Il film è stato ispirato a una storia vera presa dalle cronache del 2016 e parla di un gruppo di spogliarelliste che truffano i loro clienti di Wall Street facendo così un sacco di soldi. Sarà un film divertente, frizzante e pazzesco. La pellicola è stata scritta e verrà diretta da Lorene Scafaria che ha dichiarato di essere felice di essere riuscita a mettereun gruppo di grandi talenti per il suo film. Le riprese sono iniziate questo 22 marzo.B: 'Sono fiera del mio passato da spogliarellista'B avrà il ruolo di una delle spogliarelliste, sarà la protagonista e si chiamerà Serena. Grazie al suo passato di ballerinaè stata ...