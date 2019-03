Bari | a 5 anni lesioni a stomaco ed esofago dopo aver bevuto un succo in un locale

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Come sia potuto accadere, non è affatto chiaro: per questo l'episodio è ora oggetto di indagini da parte dei carabinieri del Comando Provinciale dicoordinati dallaProcura. Non è in pericolo di vita, ma, da sabato scorso, resta ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale pediatrico GiovXXIII del capoluogo pugliese, un bambino di cinqueHa riportato seri dall'e alloche lo scorso fine settimana in un bar in località Gioia del Colle haundi frutta confezionato. L'ipotesi è che contenesse una sostanza caustica....

Linkiesta : Negli anni Novanta a Bari sono arrivati 20 mila albanesi in una volta sola. L’Italia non è affondata né morta. Chiu… - EPAS_Bitonto : Si è insediato oggi il nuovo Questore della Provincia di Bari. Giuseppe Bisogno, 61 anni, Dirigente Generale di Pub… - Borderline_24 : #Bari, dopo 29 anni cominciano i #Lavori nelle due palazzine dell'ex caserma Rossani -