Auto e Reddito di Cittadinanza | tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 26 marzo 2019) Cerchiamo di fare chiarezza sui mille ostacoli legati al mondo dell’che potrebbero impedire la possibilità di ottenere ildiNonostante i limiti di un sussidio approvato in tutta fretta e con poca cognizione di causa, ildiè ormai realtà. Chi possiede i requisiti potrà presentare infatti il modulo dell’Inps per avviare la procedura per ottenerlo, però forse non tutti sanno che anche l’risulta legata alla possibilità di avere questo agognato sussidio.Per avere la card su cui verrà versata una somma massima di 780 euro al mese bisognerà infatti fare attenzione anche al proprio veicolo di proprietà. Per prima cosa, chi ha acquistato un’nuova sei mesi primi di presentare la domanda saràmaticamente escluso.In secondo luogo per ottenere ilnon bisogna possederecon una cilindrata superiore ai 1.600 cc e ...

