5 curiosità su Teresa Langella | ex tronista di Uomini e Donne

10 curiosità sull'ex corteggiatore di Teresa - Andrea Dal Corso : Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Teresa Langella, è stato molto criticato per aver detto 'no' alla bella tronista partenopea, senza essersi presentato al castello dove lei lo attendeva assieme a parenti ed amici. L'ex corteggiatore ha attirato molto l'attenzione del pubblico durante il suo perCorso televisivo. Scopriamo qualche curiosità in più su di lui e sulla sua vita privata.