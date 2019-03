Una vita da Scott Walker

wired

(Di lunedì 25 marzo 2019) UnadaUnadaUnadaUnadaUnadaUnadaUnadaUnadaUnadaLa morte di, avvenuta il 25 marzo all’età di 76 anni, rappresenta una perdita enorme per il mondo della musica. Il suo nome non è certo tra i più riconoscibili al di fuori di un certo circuito, ma la stima e l’ammirazione di cui godeva tra i colleghi ci dicono molto di quanto questo musicista e compositore abbia rappresentato nel panorama artistico dagli anni Sessanta in poi.Esordisce come teen idol insieme a John Maus e Gary Leeds nel trio TheBrothers, conquistando la prima posizione nella classifica britannica grazie a singoli come Make it easy on yourself e The sun ain’t gonna shine (Anymore). Con John e Gary incise ben 8 album ...

Mov5Stelle : I lavoratori sottopagati nel nostro Paese sono circa 3 milioni. Dati agghiaccianti, che rendono indispensabile alza… - Roberto_Fico : L’eccidio delle #FosseArdeatine è una delle pagine più tragiche della nostra storia, un orrendo massacro che ha las… - Linkiesta : La prima cosa sconcertante è lo sfruttamento senza freni delle mucche: a fronte di una vita media di 25 anni, quest… -