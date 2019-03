Russiagate | Trump assolto | non provata collusione con Mosca

Russiagate - per Mueller nessuna collusione nella campagna di Trump | : Il procuratore generale William Barr ha consegnato al Congresso le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale. Non ci sono prove che "la campagna di Trump abbia cospirato o si sia ...

Russiagate - rapporto Mueller : no collusione campagna Trump-Russia - : Le conclusioni dell'indagine, contenute in una lettera di 4 pagine, sono state consegnate al Congresso dal ministro della Giustizia. Il procuratore non esonera il presidente dall'ostruzione della ...

Russiagate - il rapporto Muller assolve Trump : "Nessuna prova di collusione con Mosca" : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto alcuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Tuttavia, "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera"

Trump : Russiagate colpo illegale fallito : 22.11 "E' stata una totale assoluzione. Nessuna collusione, nessuna ostruzione. E' una vergogna che il Paese e che il vostro presidente abbiano dovuto passare attraverso tutto questo per dimostrare che mi sono sempre comportato onestamente". Così, prima di imbarcarsi sull' aereo per lasciare la Florida, il presidente Usa, Trump, dopo la diffusione della lettera del procuratore generale, Barr, sul rapporto Mueller. I due anni di indagine sul ...

Russiagate - rapporto Mueller : Trump non ha cospirato con Mosca : Nessuna collusione fra la campagna elettorale di Donald Trump e la Russia. Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto collusione, come riportano i media americani. 'Il ...

Russiagate - Mueller non trova prove di una cospirazione di Trump con il Cremlino : A partire, soprattutto, dal lavoro che c'è per tutti, dai soldi che girano, le tasse che si pagano meno, e l'economia che continua a trainare il primo paese del mondo al grido di America First. La '...

Russiagate - rapporto Mueller : Trump non ha cospirato con Mosca : Nessuna collusione fra la campagna elettorale di Donald Trump e la Russia. Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto collusione, come riportano i media americani....

Russiagate - Mueller : "Nella campagna elettorale di Trump non ci fu collusione con la Russia" : Il procuratore speciale Robert Mueller non ha trovato alcun legame tra la campagna di Donald Trump e la Russia . Lo rivela la Cnn citando le conclusioni di Mueller inviate al Congresso nell'abito ...

Russiagate - Mueller non trova prove di una cospirazione di Trump con il Cremlino : Il procuratore generale William Barr ha presentato le prime conclusioni delle indagini del cosiddetto «Rapporto Mueller»: non ci sono prove che Trump abbia cospirato con la Russia, ma rimane irrisolta la questione dell’ostruzionismo alle indagini. Reato che, se confermato, può portare alla procedura di impeachment. Ora la palla passa al Congresso ...

Russiagate - il rapporto Muller assolve Trump : "Nessuna prova di collusione con Mosca" : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto alcuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Tuttavia, "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera"

Russiagate - le conclusioni del procuratore Mueller : ‘Nessuna collusione tra lo staff di Trump e Mosca in campagna elettorale’ : Non c’è stata nessuna collusione fra lo staff di Donald Trump e la Russia durante la campagna presidenziale. È questa la conclusione alla quale è giunto il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. In una lettera di 4 pagine inviata al Congresso dal ministro della Giustizia, William Barr, si legge che Mueller “non ha rinvenuto nella campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato ...

Russiagate - Mueller : non provata collusione staff di Trump con Mosca : L'America è in attesa di conoscere nelle prossime ore “il bignamino” del Rapporto Mueller. Il ministro alla Giustizia William Barr ha presentato le prime conclusioni delle indagini: non ci sono prove che Trump abbia cospirato con la Russia, ma rimane irrisolta la questione dell’ostruzionismo alle indagini. Reato che, se confermato, può portare alla procedura di impeachment. Ora la palla passa al Congresso ...

Russiagate - il rapporto Muller assolve Trump : "Nessuna prova di collusione con Mosca" : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto alcuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Tuttavia, "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera"

Russiagate : il silenzio di Trump - oltre 24 ore senza un tweet : Donald Trump ancora in silenzio: sono piu' di 24 ore che il presidente americano non twitta. Un 'record' secondo alcuni osservatori, visto che in media il presidente twitta 11-12 volte al giorno. ...