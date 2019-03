Rami a Salvini | «Voglio diventare italiano | se fossimo morti tutti cosa avrebbe detto?»

Rami risponde a Salvini «Se adesso lo ringraziano è merito mio. Mi fido di Di Maio» : Rami , il tredicenne di Crema che ha aiutato i carabinieri nel salvataggio dei 51 studenti e due insegnanti a bordo dell' autobus dirottato da Ousseynou Sy , è stato ricevuto nel consolato egiziano a ...

Rami risponde a Salvini : 'Voglio essere italiano - se tutti lo ringraziano è merito mio' : Quando il bus nel quale viaggiava con la sua classe di seconda media è stato sequestrato dall'autista, Rami si è distinto per il suo comportamento eroico, che è stato determinante per salvare i suoi piccoli compagni di scuola. Oggi il ragazzo dice la sua sulle polemiche nate dalla proposta di dargli la cittadinanza italiana e sulle dichiarazioni in merito di Matteo Salvini. Il piccolo eroe Rami risponde a Salvini Rami Shehata, di soli 13 anni, è ...

Salvini sulla cittadinanza a Rami : "In corso verifiche". Il 13enne : "Che avrebbe detto se fossimo morti tutti?" : Ma il ministro degli Interni ribadisce il no allo Ius soli: "Non cambio la legge, si sconvolgerebbe la vita del Paese". Il 13enne premiato all'ambasciata egiziana: "Di Maio vuole darmi la cittadinanza, di lui mi fido"

Rami - Di Maio spiazza Salvini : «Subito la cittadinanza - Conte d'accordo con me» : Il governo litiga anche su Rami, il ragazzino eroe del bus dirottato a San Donato Milanese. «Basta girarci intorno, diamo la cittadinanza a Rami», fugge in avanti Di Maio dopo le...

Salvini cauto sulla cittadinanza a Rami : "In corso verifiche - concessa se non ci saranno problemi" : Ma il ministro degli Interni ribadisce il no allo Ius soli: "Non cambio la legge, si sconvolgerebbe la vita del Paese"

Salvini cauto sulla cittadinanza a Rami : "In corso verifiche - se non ci saranno problemi" : Ma il ministro degli Interni ribadisce il no allo Ius soli: "Non cambio la legge, si sconvolgerebbe la vita del Paese"

Ius soli - Sala attacca Salvini : 'Sfugge al confronto'. Lui. 'Non se ne parla - spero di incontrare Rami' : Non si placa il dibattito sullo Ius soli, alimentato anche dall'ultima affermazione del vicepremier Matteo Salvini su Ramy, che ieri aveva invitato il 13enne che ha contribuito a fermare Ousseynou Sy, ...

Bus del terrore - Sy resta in carcere : "si è finto pazzo". Dybala invita Rami - mentre Salvini e Sala polemizzano sullo ius soli : Sapeva che metteva in pericolo la vita dei bambini che aveva preso in ostaggio Ousseynou Sy, quando ha cosparso di gasolio l'autobus su cui viaggiavano e ha forzato il posto di blocco per scappare ...

Bus incendiato : Salvini 'provoca' il piccolo Rami : 'Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere' : "A Rami piace lo ius Soli? Potrà prendere questa decisione quando si farà fatto eleggere in Parlamento" Con questa battuta, che ha sollevato non poche critiche e polemiche (soprattutto sui social) il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine del Forum di Confcommercio in programma oggi a Cernobbio, ha chiuso qualsiasi ipotesi di modifica della legge. La richiesta del ragazzino-eroe Rami Shehata, 14 anni il prossimo luglio, è nato in Italia ...

Cittadinanza - Salvini : “Rami vorrebbe Ius Soli? È una scelta che farà quando sarà eletto - intanto legge va bene così” : “La legge sulla Cittadinanza va bene così com’è”. Il vicepremier Matteo Salvini lo ha ribadito a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio. Parlando della possibilità di dare la Cittadinanza italiana a Rami, il ragazzo di Crema che ha allertato i carabinieri dallo scuolabus, Salvini ha detto: “Stiamo facendo tutte le verifiche del caso perché prima di fare scelte così importanti bisogna aver controllato tutto e ...

Perché l'Oscar a Rami Malek smonta tutte le teorie razziste di Trump e Salvini : Vorrebbero un mondo pieno di neri stonati, lenti e magari con il pisello piccolo per sentirsi tranquillizzati nella loro piccola villetta bifamiliare. E invece quella frase è un'esplosione politica, ...