New Balance apre il pub “The Runaway” e presenta la London Edition 1080 GALLERY

New Balance presenta la scarpa ufficiale per Deejay Ten 2019 [GALLERY] : Solvi Deejay ten edition: New Balance presenta la scarpa ufficiale per Deejay Ten 2019 Manca poco all’inizio di Deejay Ten dove New Balance, sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, è fiero di riconfermarsi come sponsor tecnico per il 2019. Una partnership fortemente voluta dal brand di Boston, che continua ad avere all’attivo diverse sponsorizzazioni con le più importanti maratone del mondo tra cui New York e Londra. Deejay Ten, ...

New Balance pensa ai runner : presentata la nuova 1080v9 [GALLERY] : New Balance presenta la nuova versione 1080v9 delle sue note scarpe da running: intersuola in fresh foam ancora più morbida e ammortizzante Per la Primavera 2019, New Balance rinnova il suo celebre modello 1080 con la versione 1080v9. Un continuo miglioramento reso possibile grazie agli innumerevoli dati raccolti da reali corridori, che hanno permesso un upgrade delle tecnologie prestazionali con l’obiettivo di garantire un comfort senza ...

Liverpool - addio a New Balance? Il club tratta con altri brand : Nuovo sponsor tecnico Liverpool – Il Liverpool potrebbe cambiare sponsor tecnico. Il club di Premier League ha confermato di essere alla ricerca di un nuovo accordo, in previsione della scadenza del contratto che attualmente lega i Reds al brand di abbigliamento New Balance: 45 milioni di sterline all’anno fino al 2019/2020. Liverpool da record: nel […] L'articolo Liverpool, addio a New Balance? Il club tratta con altri brand è stato ...