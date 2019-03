Napoli | colpo a vuoto per la banda del buco | malviventi in fuga

Mercato Napoli - colpo Lozano : la super offerta al Psv [DETTAGLI] : Mercato Napoli – Il Napoli fa sul serio per la prossima stagione e sta anticipando i tempi per costruire una squadra ancora più importante per campionato e Champions League. La stagione degli uomini di Carlo Ancelotti può essere considerata positiva nonostante l’ampio distacco dalla Juventus, l’intenzione è adesso quella di provare a vincere l’Europa League. Ed il presidente De Laurentiis non sta di certo a ...