La madre di Kean racconta | “La sua nascita fu un miracolo Mi fece una sorpresa firmando

(Di lunedì 25 marzo 2019) In un’intervista a Tuttosport, ladell’attaccante del momentodei curiosi retroscena sul calciatore della Juve e della Nazionale, svelando: “Sono arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 1990, a Vercelli, dove sono nati i miei figli, Giovanni nel 1993 e Mosè nel 2000. Sa perché noi il piccolo di casa lo chiamiamo così? Perché la suaè stata un. I dottori mi avevano detto che non avrei potuto avere altri figli, io piangevo e pregavo. Anche Giovanni mi chiedeva un fratellino. Una notte ho sognato Mosè, era venuto per aiutarmi e dopo quattro mesi sono rimasta di nuovo incinta”. Sulla firma con la Juve, la signora Isabelle: “In casa di soldi ne entravano pochi, per 15 anni ho lavorato in una comunità riabilitativa, facevo spesso i turni di notte. Mi ha chiamato alle 5 e mezza di notte, io stavo andando al lavoro a ...

