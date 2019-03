Italia | Gravina | “Kean mi ricorda Balotelli Vogliamo tornare a vincere l’Europeo”

Nazionale - Gravina invita gli “eroi di San Donato” Rami e Adam per la prossima gara dell’Italia : Rami e Adam sono stati invitati dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ad una gara della Nazionale italiana “Idea di invitare Rami e Adam (che telefonando dal bus sequestrato a San Donato Milanese hanno dato l’allarme) a vedere una partita della Nazionale? Magari, sarà per noi un grandissimo piacere. Hanno dimostrato così tanto coraggio diventando dei piccoli eroi, è giusto siano al fianco dei nostri ragazzi ...

Figc - Gravina : 'No alla Serie A in Cina - il campionato si gioca in Italia' : 'La Serie A in Cina? No il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano'. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina , in un'intervista a Rai Sport chiude all'idea - nata in ambienti della Lega di A - di far disputare una partita del massimo campionato in Cina nell'ambito dell'accordo che sarà discusso domenica. 'È un progetto ampio, noi ...

Gravina chiama al Club Italia la storia azzurra : Vialli - Cannavaro - Rossi - Baggio : L'idea della Federcalcio è quella di far tornare a casa molti di quelli che hanno scritto la storia azzurra. A Viall i è stato proposto il ruolo di capo delegazione. "Gianluca rientra in un'idea di ...

Figc tra passato e futuro - Gravina : 'Vialli? Nome giusto per il Club Italia' : Il presidente della Figc Gravina ha parlato di Vialli, definendolo 'un'idea progettuale per il rilancio del Club Italia' e poi ci sarà anche il coinvolgimento dei 4 palloni d'oro italiani. La voglia, ...