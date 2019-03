Insulta l' arbitro donna | giornalista sospeso dall' Odg

Insulta l’arbitro con frasi razziste - denunciato un 18enne per minacce : inoltrata anche richiesta di Daspo : Gli agenti del commissariato Lido di Roma hanno fermato un giovane accusato di aver rivolto frasi razziste ad un arbitro Un diciottenne romano è stato denunciato per minacce, aggravate dalla discriminazione razziale, al termine dell’incontro di calcio Ostia Mare-Lupa Roma. Il 18enne, non soddisfatto dall’andamento della gara che si è disputata nel pomeriggio di ieri, ha iniziato ad Insultare l’arbitro. Dopo essersi ...

Parma - i giovani calciatori scrivono ai genitori : “Non Insultate arbitro e avversari” : I tesserati del Circolo Inzani di Parma hanno appeso un cartello all'ingresso del centro sportivo chiedendo agli adulti di non insultare arbitri e giocatori avversari durante le partite.Continua a leggere

Arbitro Insulta il portiere senegalese : “Zitto negro”. Il presidente del Serino ritira la squadra : Fermare per un giorno il campionato di calcio di promozione, almeno per il girone C, e «fare pulizia» rispetto a «certe persone». È così che il presidente del Serino Calcio Donato Trotta chiede di rispondere a un episodio che ritiene «gravissimo» accaduto ieri durante la partita con il Real Sarno, un insulto razzista da parte dell’Arbitro. La gara ...

