Inondazioni record in Iran | almeno 18 morti e 68 feriti

Piogge record e Inondazioni in Cile : almeno 8 morti nel Nord del Paese : Piogge torrenziali nel Nord del Cile: al momento vi sarebbero 8 morti e oltre 2.400 case danneggiate, secondo quanto riferito dalla protezione civile nazionale. In alcune zone del Paese si sarebbero registrati fino a 12,9 mm di precipitazioni in 3 ore, contro una media annuale di circa 0,7 mm. Il presidente Sebastián Piñera ha già disposto un primo stanziamento di 60 miliardi di pesos, circa 91 milioni di dollari: i fondi verranno impiegati ...