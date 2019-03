' Il Paradiso delle signore' segna un nuovo record settimanale di ascolti ma la Rai lo

'Il Paradiso delle signore' segna un nuovo record di ascolti (ma la Rai lo chiude) : Martedì 19 marzo la fiction del pomeriggio di Rai Uno ha ottenuto il primato stagionale con il 16.5% di share. Non solo: dal...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di martedì 26 marzo 2019 : Prima DELLE anticipazioni per domani (26 marzo), vi riportiamo un comunicato stampa ufficiale de Il PARADISO DELLE SIGNORE: È stata una settimana all’insegna dei record per Il PARADISO DELLE SIGNORE daily, la fiction del pomeriggio di Rai 1: non solo il 19 marzo 2019 ha segnato il primato stagionale conquistando il 16,5% di share con 1.831.000 telespettatori, ma dal 18 al 22 marzo ha ottenuto anche la migliore media settimanale dalla partenza ...

Il Paradiso delle Signore 26 marzo 2019 : Nicoletta preoccupata per Riccardo : Nicoletta confida a Luciano di essere in pena per la fuga di Riccardo mentre Marta cerca di scoprire dove si sia rifugiato suo fratello.

Il Paradiso delle signore - spoiler dal 25 al 29 marzo : Roberta nominata capo commessa : Il Paradiso delle signore, la nota soap opera trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 15:40, questa settimana regalerà tanti colpi di scena ai fan che da anni seguono la serie. Nelle nuove puntate, Silvia riesce a trovare un indizio che la conduce in una pensione sconosciuta, dove a gran sorpresa trova Clelia. Di seguito le anticipazioni dal 25 al 29 marzo. Lisa seduce Vittorio La scomparsa del giovane Guarnieri sta provocando un grande ...

Il Paradiso delle signore 3 anticipazioni : ROBERTA capo-commessa - IRENE invidiosa! : Dopo l’aggressione subita da Clelia Calligaris (Enrica Pintore) da parte di Oscar Bacchini (Jgor Barbazza), le vicende de Il Paradiso delle signore si complicano sempre di più! L’amata fiction daily di Rai 1 si avvicina all’epilogo e ora ci propone dei passaggi molto spinosi, che però potranno forse sbrogliare le trame e condurci ad un finale gioioso tanto desiderato. Quel che sappiamo è che Luciano Cattaneo (Giorgio ...

Il Paradiso delle signore - trama 26 marzo : Nicoletta è molto preoccupata per Riccardo : Al Paradiso delle signore continua a regnare il caos. Dopo la scomparsa di Riccardo Guarnieri, niente sta andando più come prima. Nicoletta è molto in pensiero per lui, per questo motivo, nel corso dell'episodio di domani, martedì 26 marzo, si mostrerà apparentemente 'imbranata'. Tina ha conosciuto Nora, la moglie di Sandro Recalcati: la donna ha in serbo per la giovane Venere una spiacevole sorpresa. Nicoletta è molto preoccupata per Riccardo ...

Il Paradiso delle signore - anticipazioni : Silvia scopre dove si trova la Calligaris : Lunedì 25 marzo andrà in onda un nuovo episodio del Paradiso delle signore, come sempre su Rai 1 alle 15:30 circa. La settimana si prospetta davvero molto movimentata. A destare maggiore scalpore è la scomparsa di Riccardo Guarnieri. Il ragazzo, dopo essersi nascosto a casa di Vittorio Conti per cercare di guarire dalla sua dipendenza, ha deciso di scappare via facendo perdere completamente le tracce di sé. In famiglia tutti sono preoccupati per ...

Spoiler Il Paradiso delle signore : Guarnieri aiuta Bernardo : La soap opera di Rai 1 'Il Paradiso delle signore' continua ad attirare l'attenzione del pubblico che segue lo sceneggiato da diversi anni. Gli Spoiler degli episodi che andranno in onda in televisione da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile sottolineano che Riccardo, dopo aver spaventato i familiari, farà ritorno a casa per la gioia della zia Adelaide. La contessa troverà il modo per festeggiare questo lieto evento organizzando un pranzo al ...

Il Paradiso delle Signore - episodio del 28 marzo : Oscar continua a cercare il figlio : continua il successo della soap opera di Raiuno "Il Paradiso delle Signore", in grado di catturare costantemente le attenzioni di milioni di telespettatori che prossimamente assisteranno a dei cambiamenti importanti nelle vite di alcuni dei personaggi principali. Gli spoiler della puntata che andrà in onda giovedì 28 marzo si concentrano innanzitutto su Riccardo, fuggito dall'abitazione di Vittorio. Lisa è stata la causa della fuga del giovane ...

Il Paradiso delle signore - appuntamento del 26 marzo : Nora gelosa della pupilla di Sandro : Continuano a sorprendere i telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno 'Il paradiso delle signore' ambientata nella Milano degli anni Cinquanta. Le anticipazioni della puntata di martedì 26 marzo svelano che al centro delle attenzioni sarà il personaggio di Nicoletta. La figlia di Luciano è stata informata dal padre dell'improvvisa scomparsa di Riccardo e questa notizia farà cadere nel panico la giovane ...

Il Paradiso delle signore - spoiler del 25 marzo : Clelia non si presenta al magazzino : Prosegue il successo della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' che ha la capacità di tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti nella vita dei protagonisti principali. Le anticipazioni dell'appuntamento di lunedì 25 marzo che dà inizio alla nuova settimana, rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Clelia, alle prese con una situazione difficile. La vicenda ...

Trame Il Paradiso delle signore : Antonio e Giovanni pronti per una nuova attività : Le vicende dei personaggi della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Nuovi colpi di scena sono pronti a regalare dei cambiamenti intorno alle Trame dei prossimi appuntamenti, che vedono al centro delle attenzioni il personaggio di Riccardo. Gli spoiler degli appuntamenti in onda da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile svelano che Riccardo farà ritorno nella sua abitazione, ...

Il Paradiso delle signore - anticipazioni : Luca accolto come un eroe : Prosegue senza sosta il successo della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' capace di ottenere ascolti al di sopra delle aspettative grazie all'affetto del pubblico. Gli spoiler delle puntate in onda sul piccolo schermo da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile fanno notare che, dopo la tempesta, arriverà il ciel sereno. La famiglia Guarnieri si appresterà a vivere un momento di felicità per via del ritorno di Riccardo dopo giorni in cui ...

Spoiler Il Paradiso delle signore : si allargano i dubbi sul conto di Lisa : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che attira l'attenzione dello spettatore mettendolo di fronte a nuovi colpi di scena. Potrebbe venire fuori l'attesa verità sul conto di un personaggio divenuto sempre più centrale nel corso degli appuntamenti. Gli Spoiler degli episodi trasmessi da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile rivelano che Riccardo verrà riportato a casa da Luca Spinelli. ...