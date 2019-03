Gli ex ministri Bindi e Balduzzi a Macerata | «Sistema sanitario sempre sotto attacco»

Cgil : "sul porto di Gioia urge prima un confronto territoriale poi con il ConsiGlio dei Ministri" : In Calabria, l'invasività della ndrangheta ed il rapporto massoneria-ndrangheta-politica è il vero nodo da affrontare, quello che tiene una regione in ostaggio di comitati di affari, clientele e ...

Forum della famiGlia di Verona : via patrocinio del consiGlio dei ministri : «Il patrocinio» sul World Congress of Families «è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell'ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né ...

Conte promuove Laura Castelli e Massimo GaravaGlia viceministri dell’Economia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha nominato Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell'Economia: entrambi erano sottosegretari. Ora la nomina verrà sottoposta al presidente della Repubblica. Chi sono Laura Castelli e Massimo Garavaglia.Continua a leggere

GaravaGlia e Castelli promossi viceministri dell'Economia : 'Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, ai Sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, deliberando contestualmente la proposta della loro nomina alla carica di Viceministro, che verrà quindi ...

Laura Castelli e Massimo GaravaGlia "promossi" viceministri : "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, ai Sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, deliberando contestualmente la proposta della loro nomina alla carica di Viceministro, che verrà quindi sottoposta al Presidente della Repubblica". Lo rende noto Palazzo Chigi nel comunicato sul Consiglio dei ...

Laura Castelli e Massimo GaravaGlia 'promossi' viceministri : "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, ai Sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, deliberando contestualmente la proposta della loro nomina alla carica di Viceministro, che verrà quindi ...

Sblocca-cantieri - ok del ConsiGlio dei ministri. Election day il 26 maggio per Europee e Comunali : Approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati e su iniziativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stato avviato ...

Cdm : Ok a sblocca-cantieri. Election day 26 maggio europee-amministrative. Castelli e GaravaGlia viceministri dell'Economia : Avviato, su iniziativa del ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, l'esame di un decreto-legge recante misure per la crescita, il rilancio degli investimenti e l'innovazione. Controllo ...

Sblocca cantieri - non c’è l’accordo : ConsiGlio dei ministri approva il decreto “salvo intese” : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sblocca cantieri salvo intese, ovvero con la possibilità di modificare il testo su cui l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è stato trovato. approvato, sempre salvo intese, anche il decreto sulle misure da prendere in caso di mancato accordo sulla Brexit.Continua a leggere

Convocazione del ConsiGlio dei Ministri n. 50 : ... - DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati, PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE,; - DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore ...

Un pensionato aostano condannato per minacce razziste verso Ezel Alcu - e scrive ai ministri Bonafede e Salvini per chiedere l'invio «deGli ... : ... tant'è che attualmente, oltre ad essere stata riconosciuta come "rifugiata politica" ha residenza ad Aosta, dove ha trovato sistemazione nell'appartamente di una persona di sinistra facente parte ...

‘Ndrangheta - il ConsiGlio dei ministri ha deciso lo scioGlimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ‘ndrangheta, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria. La decisione è stata presa su proposta del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, in base all’esito dell’accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. La commissione è composta da composta dal Giovanni Meloni, da Maria Carolina ...

Sondaggi politici Gpf : Salvini e Di Maio oscurano Gli altri ministri : Sondaggi politici Gpf: Salvini e Di Maio oscurano gli altri ministri A quasi un anno dalla nascita del governo Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio rimangono i ministri più riconoscibili della maggioranza giallo verde. Lo sostiene un Sondaggio Gpf Inspiring Research che ha anche associato al nome di ogni ministro, la misura che più lo rappresenta agli occhi degli italiani. Sondaggi politici Gpf: Salvini associato al Decreto Sicurezza, ...

Piemonte : il ConsiGlio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato di emergenza idrica : In relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile in Piemonte, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato d’emergenza nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, i cui Comuni appartengono agli Ambiti territoriali ottimali (Ato) 2, 3, 4 e 6. L'articolo Piemonte: il Consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato ...