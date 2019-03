Elisa diventa una Barbie Mattel | ' è un simbolo positivo' | ecco come sarà

La regina Elisabetta debutta su Instagram e diventa influencer : Chi ha detto che la tecnologia è per i giovani si sbaglia. E la prova arriva da Sua Maestà la r egina Elisabetta II d'Inghilterra, che all'età di 92 anni nella nella giornata di ieri in occasione ...

La regina Elisabetta diventa influencer : ecco il suo primo post su Instagram : La regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina Elisabetta al museo della scienzaLa regina ...

Elisa : "Non credevo sarei mai diventata madre. La famiglia non mi sembrava bella. Poi ho incontrato mio marito" : "Non pensavo che avrei avuto dei figli, credo sia normale se hai avuto un'infanzia e un'adolescenza un po' complicata come la mia: quando hai un padre assente che vive con un'altra famiglia, la famiglia non ti sembra il posto più bello del mondo. Sono diventata madre solo perché ho incontrato mio marito". Elisa non ha mai nascosto la sofferenza per esser cresciuta con un padre assente. Un'esperienza che l'ha fortificata e al tempo ...

Elisabetta Gregoraci diventa pilota : l’ex di Briatore prende lezioni di volo [VIDEO] : Elisabetta Gregoraci prende il volo, la bellissima soubrette calabrese in versione pilota sui social C’è chi preferisce lezioni di danza, chi di nuoto e chi di pilates, ma Elisabetta Greogoraci ha fatto di più. La splendida soubrette italiana ha deciso di prendere lezioni di volo e dunque di mettersi ai comandi in una cabina di pilotaggio per imparare a ‘volare’. Tra le storie Instagram della calabrese spunta una ...