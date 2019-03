Ambiente | monitoraggio della qualità dell’aria in Calabria | seminario a Catanzaro

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un momento di confronto tecnico scientifico per capire lo stato dell’arte delin, le ultime innovazioni tecnologiche, ma anche gli effetti epidemiologici sulla salute dei cittadini; con uno sguardo sempre attento alla normativa europea.Di questo si parlerà mercoledì 27 marzo prossimo, a partire dalle ore 9:30 e per tutta la giornata, nella Cittaregionale in località Germaneto di, nel corso delcurato dall’Arpacal insieme al DipartimentoRegioneed altri enti e operatori del settore.Ilè stato organizzato in due sessioni, mattutina e pomeridiana, ciascuna suddivisa in due parti. Dopo la prima parte dedicata agli indirizzi di saluto istituzionali, il workshop entrerà nel vivo con l’interventoDott.ssa Maria Antonietta Soccio (Azienda Sanitaria Provinciale di) che ...

GioMatLTER : RT @EOMORES_H2020: Monitoraggio della qualità delle acque del lago #Trasimeno - CNRDTA : RT @EOMORES_H2020: Monitoraggio della qualità delle acque del lago #Trasimeno - EOMORES_H2020 : Monitoraggio della qualità delle acque del lago #Trasimeno -