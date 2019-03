Dorothea Wierer nella storia. E’ la nuova campionessa del mondo di biathlon : Dorothea Wierer nella storia. E’ la nuova campionessa del mondo di biathlon Giornata d’oro per l’Italia sportiva. Nel biathlon la ventottenne trentina Dorothea Wierer è riuscita a conquistare il tetto del mondo, la prima volta per un’italiana in questo sport, sia al maschile che al femminile. Ad Oslo le è bastato un dodicesimo posto per conquistare il gradino più alto del podio, davanti all’altra italiana ...