Ungheria-Croazia | dove vederla in diretta streaming o in tv

(Di domenica 24 marzo 2019)ino in tvLe qualificazioni per Euro 2020 sono ufficialmente partite. Si è da poco giocata la prima giornata e già ci avviamo ad affrontare la seconda.è infatti una patita valevole per la seconda giornata del Gruppo E. La partita si giocherà Domenica 24 Marzo alla Groupama Arena di Budapest. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00.Gruppo E Slovacchia pt 3pt 3Galles pt 0Arzebaigian pt 0pt 0: come arrivano le squadre Partita amara quella d’esordio per l’. La squadra dell’italiano Marco Rossi è stata infatti battuta per 2 a 0 dalla Slovacchia di Hamsik e Skriniar. Artefici della sconfitta ungherese sono stati Duda e Rusnak, hanno infatti entrambi terminato la partita con un gol e un assist. La squadra ungherese non è certamente ...

