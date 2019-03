Silvio Berlusconi - "fuoco amico ad Arcore e a Mediaset". Bomba Bisignani : come (e chi) vuole fermarlo : "Fuoco amico contro Silvio Berlusconi, ad Arcore e a Mediaset". Ne è convinto Luigi Bisignani, che nel suo consueto editoriale domenicale sul Tempo mette in guardia il Cav proprio nel momento in cui, di nuovo in lizza, ha riacquistato un ruolo politico di primo piano. Il "fuoco amico" è quello che "

Luigi Bisignani - la spifferata : "Caro Silvio Berlusconi - occhio alla trappola che ti stanno preparando" : "Un fuoco amico, dalle sue aziende e da Arcore, si sta alzando per convincere Silvio Berlusconi a non candidarsi alle elezioni europee, stroncando la sua più che legittima aspirazione a rientrare in un'assemblea parlamentare da dove fu espulso per via di una norma retroattiva". Luigi Bisignani, sul

Vittorio Feltri : Caro Silvio Berlusconi - Angelino Alfano come Lazzaro vive una seconda volta : Il nostro pensiero sinceramente augurale va a Silvio Berlusconi. L'uomo sta muovendo i primi dolorosi passi con il cerotto sull'inguine, appena felicemente operato per un'ernia. Si è rialzato pure da questo malanno. Hanno cercato di fermarlo addirittura gettandogli tra i piedi il cadavere di una pov

Silvio Berlusconi annuncia : “Farò un codice dei diritti degli animali - i miei 11 cani dormono tutti con me” : “Gli animali sono esseri senzienti, non cose”. Parola di Silvio Berlusconi che, ospite di “Dalla parte degli animali“, la trasmissione di Rete4 ideata e condotto dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, ha annunciato: “Farò un codice dei diritti degli animali, che devono essere tutelati”. L’ex premier ha rivelato infatti di avere una grande passione per gli amici a quattro zampe e ha ...

Pier Silvio e Marina Berlusconi faccia a faccia : summit segreto - gli unici due big Mediaset ammessi : summit blindato a casa di Marina Berlusconi. La bomba la sgancia il sito Dagospia, sempre bene informato. La presidente Mondadori ha incontrato a pranzo il fratello Pier Silvio, numero uno di Mediaset, il direttore di Chi e amico personale Alfonso Signorini e Maria De Filippi, conduttrice di punta e

Matteo Salvini - botto Lega : i due big che scippa a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La Lega sfonda nel Lazio e crea un terremoto nel centrodestra locale, ma con evidenti ripercussioni nazionali. Nicola Ottaviani di Forza Italia e Monica Picca di Fratelli d'Italia sono appena passati al Carroccio. Si tratta di due big: Ottaviani, forzista della prima ora a fianco di Silvio Berluscon

Silvio Berlusconi operato per un'ernia inguinale - parla il medico : 'Non lo si può fermare' : Paura ieri per il noto politico del centrodestra Silvio Berlusconi che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per un'ernia inguinale incarcerata. L'intervento è ben riuscito e lo staff medico personale spiega con soddisfazione che la sua convalescenza procede nel migliore dei modi possibili. L'intervento chirurgico per l'ernia inguinale L'ex premier Silvio Berlusconi è costantemente impegnato nella sua attività politica, in ...

Imane Fadil - l'avvocato di Silvio Berlusconi : perché per il Cav la morte della modella è un grosso guaio : C'è chi, neppur troppo velatamente, accosta la morte di Imane Fadil a Silvio Berlusconi: operazione vergognosa e pericolosa, basata sul fatto che la modella scomparsa lo scorso primo marzo era testimone nel processo Ruby. E ora, a mettere qualche proverbiale puntino sulle "i", ci pensa Federico Cecc