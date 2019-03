Sicurezza | Tav | Reddito e Cina Di Maio si riprende il palcoscenico

Domenica Live - Salvini su Tav prevarrà buon senso - su Cina Sicurezza non si svende : "Io dico si alla tav non per pregiudizi ma perche' credo che bisogna sbloccare le opere ferme. Di Maio non la vuole io e la stragrande...

BCsicilia dona al Comune di Altavilla Milicia il progetto di messa in Sicurezza del medievale ponte S. Michele : BCsicilia ha donato al Comune di Altavilla Milicia il progetto di messa in sicurezza del medievale ponte di S. Michele che versa da tempo in un notevole stato di degrado e presenta una serie di dissesti che ne potrebbero causare il crollo. BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ha organizzato nel corso del tempo, insieme al Comune di Altavilla Milicia, una serie di manifestazione al fine ...

Il tavolo per il prezzo del latte dopo le elezioni di domenica. Salvini : "Garantirò la Sicurezza ai seggi" : Matteo Salvini, rispondendo a una domanda su possibili problemi per il voto di domenica in Sardegna a causa della protesta dei pastori per il prezzo del latte, garantisce che le operazioni di voto si svolgeranno regolarmente."Come ministro garantirò la libertà e il diritto di un voto trasparente pacifico e democratico - afferma -. Penso che sia l'ultimo degli interessi dei pastori e degli allevatori bloccare il voto di domenica, ...

Reggio Emilia - sfruttavano richiedenti asilo per lavorare alla Sicurezza dei concerti : Lavoravano anche 15 ore consecutive, per sei euro. Erano richiedenti asilo, appena sbarcati dalla Libia che venivano sfruttati attraverso falsi decreti prefettizi in impieghi legati alla sicurezza di ...

Sfruttavano migranti nella Sicurezza dei concerti - 4 arresti : I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato quattro persone, fra Emilia e Lombardia, con le accuse di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, false attestazione a pubblico ufficiale e ...

Reggio Emilia - sfruttavano migranti per la Sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones : 4 arresti : Utilizzavano, con falsi decreti prefettizi, profughi richiedenti asilo sbarcati dalla Libia, sottopagati e impreparati, per garantire la sicurezza di grandi eventi, fra cui i concerti dei Rolling ...