Ricetta veterinaria elettronica | requisiti | chi deve farla ed esenzione

(Di domenica 24 marzo 2019), chiedCome funziona laPare essere finalmente tutto pronto per la; dovrebbe essere stato superato anche l’ultimo scoglio che impediva alla Rev di diventare operativa: a circa metà dei veterinari iscritti all’Ordine professionale non erano stati assegnati i dati necessari ad accedere al sistema. Il problema risolto dall’ultimo decreto firmato al ministro della Sanità Giulia Grillo: dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta entro marzo. In teoria, l’introduzione delladoveva scattare il primo gennaio 2019.: risolto il problema delle credenziali Il provvedimento contiene le modalità operative della Rev; in sostanza, ai medici veterinari adesso basterà richiedere le credenziali, quindi, il ...

