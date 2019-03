Reggio Emilia | neonato muore dopo circoncisione in casa

Reggio Emilia - ghanesi lo circoncidono a casa : muore bimbo di 4 mesi : I genitori, due ghanesi, ha deciso di circoncidere il neonato che aveva appena quattro mesi. Lo hanno fatto in casa, in modo rudimentale, senza pensare che qualcosa potesse andare storto. E, quando la situazione si è messa al peggio, sono corsi in ospedale. Quando, però, sono arrivati al Sant'Orsola di Bologna per il piccino non c'è stato molto da fare e, nella notte tra venerdì e sabato scorso, è morto. Non è la prima volta che all'interno di ...

Reggio Emilia - prete lascia la Chiesa e si sposa. La nuova vita di Achille : “Sono rinato” : La storia di Achille Melegari, 58 anni e ormai ex sacerdote, che nel 2017 ha lasciato la Chiesa e ha sposato, qualche mese più tardi, la sua Gerardina Bellassai. In una intervista, a poco più di un anno dalle nozze, ha raccontato come la sua vita sia cambiata da prete a marito: "Grazie a Dina sto conoscendo un pezzo di mondo che non avrei mai potuto apprezzare restando chiuso in parrocchia".Continua a leggere

«Start» : l’esclusivo show di Ligabue all’Italghisa di Reggio Emilia : «Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno ...

Diretta/ Avellino Reggio Emilia - risultato finale 91-59 - : grande vittoria irpina! : Diretta Avellino Reggio Emilia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 22giornata di Serie A, oggi 17 marzo,.

DIRETTA/ Avellino Reggio Emilia - risultato 43-31 - streaming video e tv : 3quarto : DIRETTA Avellino Reggio Emilia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 22giornata di Serie A, oggi 17 marzo,.

Reggio Emilia : Serie A. La Sampdoria vince 5-3 in casa del Sassuolo : La Sampdoria batte il Sassuolo per 5-3 nell'anticipo della 28^ giornata. Al Mapei Stadium la squadra di Giampaolo riparte contro l'Atalanta

Reggio Emilia - trovato 23enne calabrese a terra in gravi condizioni - forse investito da auto pirata : Reggio Emilia " Un 23enne originario di Reggio Calabria e residente a Formigine, in provincia di Modena, è stato trovato poco prima delle 4.30 a Rubiera nel Reggiano " lungo la via Emilia Est, in ...

Serie A Basket : Trento-Trieste - Pistoia-Sassari - Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming : Serie A Basket: Trento-Trieste, Pistoia-Sassari, Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming Il mondo del Basket piange un grande coach ma soprattutto un grande uomo: Alberto Bucci. L’allenatore è scomparso Sabato scorso all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Numerosi successi hanno costellato la sua carriera, il cui nome è legato indissolubilmente alla Virtus Bologna (di cui era presidente onorario dal ...

Reggio Emilia - migliaia in fila per Salgado in periferia : "Bisogna alzare l'asticella del possibile" : Cominciava la retorica del 'chiudiamo i porti', volevamo contrapporre un messaggio forte', ricorda Khadija, in un'azione che è politica dal basso, di quella che prova a cambiare le cose nel ...