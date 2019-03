Martina Colombari | “La bellezza è stata una frustrazione | sono arrivata anche a non

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) "Laprima di me,perchénata con un concorso dicome Miss Italia, ma a un certo punto ho finito per odiarla e metterla in un angolo, di mortificarla. Quando incontravo qualcuno mi accorgevo che ero solo guardata, e mai ascoltata". Strano, ma vero: per la modella e attrice, 43 anni, almeno fino ad un certo periodo della sua vita, la"una vera". "a non specchiarmi, è durata anni, e solo dopo tanto temporiuscita a risolvere il problema", ci spiega quando la incontriamo durante il festival Cortinametraggio, jeans e t-shirt celeste come i suoi occhi, portatrice di un'eleganza innata, icona di una femminilità che starebbe bene con qualsiasi cosa."Non sarei mai voluta nascere brutta, questo no, però il mio rapporto con laquando ...

