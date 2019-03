Dybala invita allo Juventus Stadium il piccolo Rami | ' ' Sei un eroe | vorrei conoscerti' '

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) Una joya inaspettata perShehata, protagonista del recente fatto di cronaca del bus dirottato e incendiato a San Donato Milanese, che incontrerà il suo idolo Paulo.Un episodio che aveva subito colpito il campione bianconero, che appena saputo di essere il calciatore preferito del, ha deciso di recapitargli un messaggio vocale sul cellulare del padre, poi mandato in onda su Rai 1 nella trasmissione ItaliaSì : ''Ciao, come stai? Spero molto bene. Sono Paulo, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un. Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. Ertia vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti mandare questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio''.Non si è fatta attendare ...

SkyTG24 : Autobus incendiato Milano, Dybala invita Ramy allo stadio: Sei un eroe - repubblica : Bus dirottato, Dybala invita Rami allo stadio: 'Sei un eroe, voglio conoscerti' - Gazzetta_it : #Dybala, messaggio speciale a #Rami: “Sei un eroe, vorrei incontrarti” -