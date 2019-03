Coppa del Mondo Biathlon – Lisa Vittozzi non si scoraggia | “ho sognato di vincere | ma

Biathlon - Dorothea Wierer vince la Coppa del mondo - : L'azzurra è la prima atleta italiana a conquistare il titolo: le è bastato un 12esimo posto nell'ultima gara a Oslo. Per la biatleta di Brunico l'oro mondiale arriva dopo un testa a testa che durava ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Quebec City 2019 : Johannes Klaebo vince il minitour e si porta a casa la classifica generale! : La Coppa del Mondo di sci di fondo si è decisa praticamente sul rettilineo d’arrivo dell’ultima tappa del minitour che ha chiuso la stagione: il norvegese Johannes Klaebo batte di 2″8 il canadese Alex Harvey e di 2″9 il russo Alexey Bolshunov, che fino agli ultimi metri sembrava poter acciuffare la vittoria nella classifica generale. Klaebo era partito con 52″ di margine sul russo e 53″ sul canadese, ma è ...

Sci di fondo – Stina Nilsson vince l’inseguimento e firma una strepitosa tripletta : a Oestberg la Coppa del Mondo : tripletta di Stina Nilsson in Quebec, Oestberg vince la Coppa del Mondo. Brocard miglior azzurra nell’inseguimento: 24ª Stina Nilsson non dimenticherà facilmente questi tre giorni in Quebec. Sulla pista canadese, la scandinava realizza una fantastica tripletta e dopo aver vinto la sprint e, a sorpresa, la mass start, sfrutta il vantaggio con cui partiva nell’inseguimento per portare a casa il terzo successo di fila. ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Ho sognato la Coppa del Mondo - è una vittoria solo rimandata” : Lisa Vittozzi ha chiuso al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, alle spalle della connazionale Dorothea Wierer, per uno storico uno-due tutto italiano. Tuttavia per Vittozzi c’è la sensazione di aver perso un’occasione, sparando malissimo proprio nell’ultima e decisiva tappa. La nostra portacolori però guarda al futuro parlando al sito federale: “Sono molto soddisfatta della mia ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Quando ero bambina non pensavo di poter vincere la Coppa del Mondo. Sono troppo felice” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di Biathlon, prima italiana a riuscire nell’impresa. Si fa ancora fatica a crederci perché si tratta di un numero leggendario, di un gesto sportivo fuori dall’ordinario, del coronamento di un sogno durante tutto l’anno e che oggi si è concretizzato sulle nevi di Oslo. L’altoatesina ha potuto alzare al cielo la Sfera di Cristallo al termine di una stagione da assoluta ...

Dorothea Wierer euforica dopo la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon : “ho realizzato il sogno che avevo da bambina” : Dorothea Wierer firma l’impresa: è la prima azzurra della storia a vincere la Coppa del Mondo di Biathlon. L’atleta italiana al settimo cielo dopo il successo Le dichiarazioni di Dorothea Wierer dopo aver vinto la Coppa del Mondo di Biathlon, prima atleta italiana a riuscirci nella storia. “Quando ero bambina, non potevo immaginare che un giorno avrei vinto la Coppa del Mondo. Sono molta orgogliosa di quello che ho fatto ...

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Corea del Sud : Dopo la prova sotto le aspettative nell’individuale, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella gara a squadre e salgono sul terzo gradino del podio a Budapest in Coppa del Mondo. Sulle pedane ungheresi il quartetto formato da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere ha battuto con il punteggio di 45-29 la Germania di Max Hartung, vincitore ieri, Raoul Bonah, Matyas Szabo e Benedikt Wagner. In precedenza l’Italia aveva ...

VIDEO Dorothea Wierer riceve la Coppa del Mondo. La festa sul podio con la squadra : scatta il “po-po-po-poooo” : Oggi tutta l’Italia è in festa, Dorothea Wierer ha conquistato la Coppa del Mondo generale di biathlon compiendo un’impresa leggendaria: per la prima volta nella storia un’italiana può alzare al cielo la magica Sfera di Cristallo overall, quella più importante e prestigiosa. La 28enne altoatesina è stata semplicemente strepitosa nel corso dell’intera stagione e ha ampiamente meritato questo roboante trionfo che corona una ...

Classifica Finale Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg vince nettamente - staccata Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City : Ingvild Oestberg vince la classifica generale! A Stina Nilsson il minitour : La Coppa del Mondo di sci di fondo femminile va alla norvegese Ingvild Flugstad Oestberg! Il minitour che ha chiuso la stagione sulle nevi canadesi di Quebec City è andato alla svedese Stina Nilsson, che ha coperto la 10 km tl in 23’55″1. Più veloce di lei nella pursuit odierna, ma non abbastanza per ricucire l’intero divario, che allo start era di 33″, la norvegese Therese Johaug, attardata al traguardo di 12″9, ...