Camera | Fico | ' 1 anno da mia elezione | lo dedico a famiglia Regeni'

Vitalizi - Miccichè : “Non sono disponibile a tagliarli in Sicilia come ha fatto Fico alla Camera. L’Ars lo vuole? Mi sfiduci” : Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il taglio dei Vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a ribadire.”Non sono disponibile a tagliare i Vitalizi dei deputati regionali come ha fatto Fico alla Camera”, dice Micciché. Il presidente del Parlamento ...

Bagarre alla Camera - il Pd tira fascicoli a Fico e lascia l’aula : Duro scontro in aula alla Camera tra il Pd e il presidente Roberto Fico. Durante l'esame della legge costituzionale sul referendum propositivo, è salita la tensione quando il deputato M5s Giuseppe D'Ambrosio ha mimato il gesto delle manette verso il deputato del Pd Gennaro Migliore. A quel punto il Pd, prima con Enrico Borghi, poi con Emanuele Fiano, ha chiesto di espellere il deputato pentastellato minacciando, in caso contrario, di ...

