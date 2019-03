Basilicata al voto | alle 12 affluenza al 13 | 31%

Centrodestra favorito - ansia M5S I sentiment sul voto in Basilicata : Elezioni regionali Basilicata. Seggi aperti fino alle 23 per un altro turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 23 di domenica 24 marzo le 'estimation'... Segui su affaritaliani.it

Basilicata al voto : cosa conviene sapere : La Regione Basilicata al voto, ma cosa sappiamo della sua macchina amministrativa? Come ha funzionato in questi anni, con quali numeri? Non solo numeri di bilancio, ma anche di raggiungimento degli obiettivi, di trasparenza nella rendicontazione, di servizi ai cittadini, di pagamento alle imprese fornitrici.Non basta valutare le politiche, rientranti nelle responsabilità della Giunta: sull'azione di qualunque governo regionale incide ...

L'esito del voto in Basilicata non influirà sul Governo - perché Lega e 5 Stelle sono già in guerra : Non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato , dove lo Stato non interviene nell'economia, nell'informazione». Ma Di Maio, ormai, non è più sportivo come un tempo e ha ribattuto ...

Basilicata al voto. Lega - obiettivo 20% M5s - incubo flop : Mentre nella consultazione politica del 4 marzo 2018 non era andato oltre il 25,4 per cento, ossia 11,6 punti sotto il risultato nazionale. Perciò, se davvero espugna la Basilicata il centrodestra, ...

Basilicata al voto. Lega - l'obiettivo è il 20% per i grillini l'incubo flop : Mentre nella consultazione politica del 4 marzo 2018 non era andato oltre il 25,4 per cento, ossia 11,6 punti sotto il risultato nazionale. Perciò, se davvero espugna la Basilicata il centrodestra, ...

Basilicata al voto : Basilicata al voto – da Il Fatto Quotidiano #m5s #ElezioniBasilicata #Basilicata #bus #sandonatomilanese #politica #fattoquotidiano #satira #24marzo #natangelo L'articolo Basilicata al voto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Basilicata al voto per il dopo Pittella : Salvini punta su generale Finanza (voluto da Berlusconi) per sfidare sinistra e M5s : dopo rinvii e polemiche, la Basilicata torna finalmente al voto per scegliere il successore del governatore Pd Marcello Pittella, travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Le elezioni, in un primo momento previste per novembre, avrebbero dovuto essere non oltre il 20 gennaio. Ma proprio i temporeggiamenti della maggioranza, hanno spinto la data più in là possibile, fino alla sentenza del Tar che ha fissato il ritorno alle ...

Basilicata oggi al voto Berlusconi ai suoi : "Serve l'ultimo sforzo" : Silvio Berlusconi chiede ai suoi 'un ultimo sforzo', alla vigilia del voto di oggi in Basilicata. Strappare la regione al centrosinistra, che l'ha governata dal 1995, e aggiungerla alle 10 guidate dal ...

Basilicata - oggi il voto per il governo della regione : Ultimo test elettorale in Basilicata prima del voto delle prossime elezioni europee di fine maggio. I seggi si sono aperti alle 7 e si chiuderanno alle 23. Sono 574 mila gli elettori chiamati alle ...

Basilicata al voto : Il Movimento 5 Stelle è stato la forza politica prevalente con otto seggi tra Camera e Senato, su un totale di 13 assegnati alla Basilicata, con una media tra Camera e Senato del 44,35%, surclassando ...

Perché le elezioni in Basilicata sono più di un "semplice" voto regionale per Lega - M5s e Pd : Oggi mezzo milione alle urne per le elezioni regionali: la Basilicata è governata dal centrosinistra da 24 anni consecutivi...

Basilicata al voto : Il Movimento 5 Stelle è stato la forza politica prevalente con otto seggi tra Camera e Senato, su un totale di 13 assegnati alla Basilicata, con una media tra Camera e Senato del 44,35%, surclassando ...

Basilicata al voto - urne aperte dalle 7 alle 23. Altro test per il governo : Meno di 600 mila i lucani alle urne questa domenica per il rinnovo del Consiglio regionale, dove da 24 anni domina il centrosinistra. dalle 24 la maratona del TgLa7 condotta da Enrico Mentana

Elezioni regionali in Basilicata : il 24 marzo 573mila elettori al voto - Sky tg24 - : Urne aperte dalle 7 alle 23 in 681 sezioni. Spoglio subito dopo, niente ballottaggio. Attesi 291.938 donne e 282.032 uomini. In 4 si sfidano per la carica di governatore. Da scegliere anche i 20 ...