Bambini Bologna | la testimone Ho sentito due tonfi a qualche secondo di

Bambini morti Bologna - il ricordo : "David era stato in gita - era felice" : Bologna, 24 marzo 2019 - "La comunità scolastica del nostro istituto è sconvolta . Sono in contatto continuo con le insegnanti e i membri del consiglio e non ci diamo pace". Virna Venturoli è la ...

Bambini morti Bologna. Il padre. "Facevo la doccia - una disgrazia" : Bologna, 23 marzo 2019 - Il padre dei due fratelli morti intorno alle 10 di stamattina dopo essere precipitati dall'ottavo piano alla Barca è stato portato nel primo pomeriggio in questura, video , ...

Bologna - morti due Bambini caduti da ottavo piano/ Il papà : 'Non me ne sono accorto' : Bologna, morti due bambini caduti dall'ottavo piano del palazzo Barca in via Quirino di Marzo. Incidente? Il padre interrogato in Questura.

BOLOGNA - MORTI DUE Bambini CADUTI DA OTTAVO PIANO/ Il padre interrogato in Questura : BOLOGNA, MORTI due BAMBINI CADUTI dall'OTTAVO PIANO del palazzo Barca in via Quirino di Marzo. Incidente? Il padre interrogato in Questura.

Vaccini obbligatori a scuola - 300 Bambini sospesi a Bologna. A Modena rischiano in 600 : Se la politica opta per la non obbligatorietà, poi deve comunque garantire che le persone vadano a vaccinarsi, che ci sia la copertura e che vengano tutelati i soggetti immunodepressi».

