Anna Tatangelo | la rivelazione di Mara | “Un segreto durato 17 anni”

Anna Tatangelo : "Dopo 14 anni so che Gigi è il mio vero amore - ma inizialmente ci odiavamo" : Prima ospite della puntata, intervistata a Domenica In da Mara Venier, Anna Tatangelo racconta del suo trascorso post Sanremese, ma non dimentica di ripercorrere anche alcune delle tappe più importanti della sua storia d'amore con il compagno, Gigi D'Alessio. Quando si misero insieme, Anna aveva soltanto 18 anni."Ma sai che la prima volta che sei stata ospite a Domenica In con Gigi eri ancora minorenne?" le spiega Mara Venier, che ...

Anna Tatangelo - il suo allenamento "scalda" i social : Anna Tatangelo sta aspettando con ansia il suo tour primaverile. La partenza è prevista il 2 aprile a Roma. Per essere in forma a questo evento, lei continua assiduamente ad allenarsi.Anna Tatangelo: il suo allenamento è sensualeL'ultimo post pubblicato su instagram da Anna Tatangelo ha mandato in visibilio i suoi fans. Anna ha infatti pubblicato una fotografia, in cui indossa top e leggins attillati, pesi in mani ed addominali da invidia e la ...

Anna Tatangelo racconta la sua nuova vita a 30 anni : La cantante Anna Tatangelo ha rilasciato un’intervista al settimanale “Grazia” a pochi giorni dall’inizio del tour che la vedrà impegnata in tutta Italia con il suo nuovo album “La fortuna sia con me”. La Tatangelo ricorda il suo ritorno sul palco dell’Ariston, dove con “Le nostre anime di notte” ha raccontato l’anno di separazione con Gigi D’Alessio: «Al primo ascolto è facile trovare il riferimento a noi, in realtà parla di due ...

Perdona è il nuovo singolo di Anna Tatangelo da La fortuna sia con me dopo Sanremo 2019 (audio e testo) : Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è Perdona. L'artista di Sora è tornata in radio con un brano da La fortuna sia con me, album che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Le nostre anime di notte e nel quale è apparsa in uno stato di grazia totale. Il testo porta la firma di Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti ed è un invito a lasciarsi andare mettendo da parte l'orgoglio imparando ...

Anna Tatangelo si confessa su Gigi D’Alessio e i suoi 30 anni : Anna Tatangelo si racconta in un’intervista al settimanale Grazia, parlando di Gigi D’Alessio e dei suoi 30 anni. La cantante è tornata a sorridere accanto all’artista napoletano dopo una crisi durata diversi mesi che l’aveva portata ad abbandonare Amorilandia, il loro nido d’amore, e trasferirsi in un appartamento nel quartiere Parioli insieme al figlio Andrea. E se i gossip parlano di un matrimonio imminente, per ...

Anna Tatangelo firmata dai fratelli Verrienti per il nuovo singolo “Perdona” : “Perdona” (GGD Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Anna Tatangelo in radio a partire dal 22 marzo. Il brano, contenuto nel nuovo album della cantante “La fortuna sia con me” uscito l’8 febbraio scorso, arriva dopo “Le nostre anime di notte”, la canzone presentata da Anna all’ultimo Festival di Sanremo. “Perdona”, scritta da Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti, è un invito a mettere da parte l’orgoglio e a lasciarsi andare. Una ...

Anna Tatangelo : "Ho sempre avuto 30 anni - sono nata trentenne. Prima mi criticavo sempre - ora me la godo" : Anna Tatangelo, dopo aver partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Le nostre anime di notte, ha pubblicato il suo settimo album di inediti intitolato La fortuna sia con me. Intervistata dal settimanale Grazia Prima di partire per il suo tour, la cantante 32enne originaria di Sora ha parlato anche della sua ultima esperienza sanremese terminata soltanto con un terzultimo posto.prosegui la letturaAnna ...

