Addio a Rafi | leggendaria spia del Mossad | nel ' 60 catturò Eichmann

(Di domenica 24 marzo 2019) Il premier israeliano Netanyahu l'ha definito un eroe. Per molti era una leggenda. Ora, all'età di 92 anni, è morto in IsraeleEitan, ladelchein Argentina Adolf."è stato uno degli eroi dei servizi segreti israeliani, svolgendo innumerevoli azioni a sostegno della sicurezza di Israele", ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu.Il principe dello spionaggio venuto dal kibbutz, durante la sua vita avventurosa, ha dato del filo da torcere a parecchi nemici di Israele. L'operazione più eclatante fu quella compiuta nel 1960, per catturare il nazista Adolf: nel marzo del 1960 illo mise a capo dell'operazione e lo inviò a Buenos Aires. Lui scelse altre sette persone, accuratamente selezionate da un gruppo di 250 spie a sua disposizione, perché lavorassero esclusivamente su quel caso.era uno degli ufficiali delle SS, ...

