Scia con la tavola da surf sul monte Bondone e ne perde il controllo | multato un 25enne

Lidia Vella si è laSciata : con Marco? 'Sono successe delle cose' : L'ex concorrente del Grande Fratello, che pochi mesi fa aveva annunciato pubblicamente di essersi innamorata di un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, ha fatto sapere di non essere più ...

Conto alla roveScia per l'Unesco Cities Marathon : ... sempre venerdì 29 marzo, al Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, ore 20, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti,, sarà poi protagonista di 'Aiuta ad Aiutare', una serata di scienza ...

Lidia Vella si è laSciata : con Marco? “Sono successe delle cose” : Lidia Vella si è lasciata, cosa è successo con Marco? Lei spiega: “Sono successe delle cose” Lidia Vella è tornata single. L’ex concorrente del Grande Fratello, che pochi mesi fa aveva annunciato pubblicamente di essersi innamorata di un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, ha fatto sapere di non essere più fidanzata. Di quello che […] L'articolo Lidia Vella si è lasciata: con Marco? “Sono successe delle ...

Consigli per perdonare e laSciare spazio alle emozioni positive : Il perdono, soprattutto se legato a eventi che hanno fatto molto soffrire è una questione delicata, ma permette di superare emozioni forti come rabbia e delusione. Permette, inoltre, di evitare tutti quegli interrogativi dolorosi sul perché sia successo proprio a noi o su come avremmo potuto evitare di trovarci in una situazione simile. In ogni caso, dalle vicende meno importanti a quelle, invece, più serie, come un tradimento nella coppia, ...

Il processo - al via le riprese della nuova serie con la coppia "Puccini-Scianna" : Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo legal thriller di Canale 5 che vede protagonisti Vittoria Puccini e...

Prese Smart e Lampadine WiFi : codici sconto da non laSciarsi sfuggire! : Finalmente è arrivato il weekend, e se stavate aspettando il momento giusto per qualche gadget “Smart” che migliori la vostra casa rendendola intelligente, allora è il momento giusto! Siamo venuti in possesso di alcuni codici leggi di più...

Bussetti non partecipi al Congresso delle famiglie - laSciamo la scuola fuori dalle battaglie ideologiche divisive : Congresso mondiale delle famiglie: dietro questo titolo si nascondono - come chiaro a tutti - sigle e personaggi che esprimono un punto di vista sulla società, sulla famiglia, sulle donne, sui diritti e sull'amore minoritario, antistorico, pericoloso.Legittimo difendere le proprie convinzioni, ci mancherebbe. Sono però convinta che in questa fase serva lavorare su valori e posizioni che uniscono e non stressare invece punti di ...

Durante l’incontro fra Xi Jinping e Mattarella - un funzionario dell’ambaSciata cinese in Italia ha minacciato una giornalista del Foglio : Venerdì mattina il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato al palazzo del Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito della sua visita in Italia per firmare un accordo commerciale col governo Italiano. Durante la visita, la giornalista del Foglio

Nazionale - Florenzi laScia il ritiro. La Roma non lo avrà contro il Napoli : Su Instagram Alessandro Florenzi ha scritto di essere dispiaciuto per aver lasciato il ritiro della Nazionale. Ci teneva a giocare, il numero 24 della Roma, anche per lasciarsi alle spalle le tossine ...

IMANE FADIL - AVVOCATO LAScia INCARICO/ Contrasti con la famiglia su linea indagini : AVVOCATO IMANE FADIL rinuncia al suo INCARICO a causa dei Contrasti con la famiglia: parenti della modella vogliono la verità.

Il figlio di Bono Vox rilaScia il nuovo singolo con gli Inhaler ma è privo di inventiva e troppo “ispirato” : Il figlio di Bono Vox ha rilasciato il suo nuovo singolo con gli Inahler. Si tratta di Eli Hewson, che già nel 2016 aveva deciso di seguire i passi artistici del padre fondando un gruppo con un nome troppo ispirato a cose già viste, come d'altra parte aveva già avuto modo di dichiarare. La band è formata da Josh Jenkinson, Robert Keating e Ryan Mahon e proprio in questi giorni ha deciso di affrontare il mercato discografico con due nuovi ...

LaScia il legale dei familiari di Imane Fadil per "vedute inconciliabili sulla linea difensiva" : Paolo Sevesi, il legale dei familiari di Imane Fadil, ha rinunciato al mandato difensivo dei suoi assistiti per "vedute inconciliabili sulla linea difensiva". La modella, testimone dei processi Ruby, era morta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia nella clinica Humanitas di Rossano.La modella aveva detto di essere stata avvelenata, ma gli esami dell'istituto di Medicina legale di Milano hanno accertato che Fadil non è stata uccisa ...

Ruby - legale famiglia Fadil laScia mandato - contrasti su linea : Ha lasciato il mandato difensivo l'avvocato Paolo Sevesi, che rappresentava i familiari e un amico di Imane Fadil, una delle testi chiave del caso Ruby morta in circostanze misteriose l'1 marzo scorso.

Pallavolo – Impegno casalingo complicato per BreScia : al PalaGeorge arriva l’Imoco Conegliano campione d’Italia : Scudettate lo scorso anno e già vincitrici di questa regular season, al PalaGeorge ore 17 c’è Brescia – Conegliano. Per la Valsabbina ultime due sfide (quasi impossibili) Conegliano – Scandicci per centrare i play-off Venticinquesima e penultima giornata della Samsung Volley Cup, ed ultimo turno casalingo per le Leonesse della Banca Valsabbina, quello di domenica 24 marzo, ore 17, al PalaGeorge di Montichiari. La ...