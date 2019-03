Scherma | Coppa del Mondo 2019 | a Sint Niklaas vince Manon Brunet Azzurre lontane dal

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo! La siciliana è seconda a Chengdu : A due anni dall’ultima volta (vittoria a Budapest) Rossella Fiamingo ritorna sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. La siciliana ha chiuso al secondo posto a Chengdu, venendo sconfitta solamente in finale dalla francese Helene Ngom, alla sua prima vittoria in carriera. La transalpina si è imposta per 15-12, recuperando anche tre stoccate di ritardo all’azzurra. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : nella sciabola uomini a Budapest - donne a Sint Niklaas. I convocati dell’Italia : Arianna Errigo anche nella prova a squadre! : Ci sarà anche Arianna Errigo nella spedizione italiana della sciabola femminile per la Coppa del Mondo di Scherma di Sint Niklaas, in Belgio: l’azzurra oltretutto verrà schierata anche nella prova a squadre. E’ questa la principale novità per il fine settimana di gare, che vedrà anche le gare della sciabola maschile in quel di Budapest, in Ungheria. Programma pressoché identico per uomini e donne: venerdì qualifiche individuali, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatrici per il riscatto in Belgio con Errigo in squadra. Gli sciabolatori per la conferma a Budapest : La Coppa del Mondo di sciabola fa tappa in Belgio (donne) e poi in Ungheria (uomini). Un fine settimana molto importante e con temi di grande interesse. Sicuramente la notizia di maggior spicco è la presenza nella prova a squadra di domenica a A Sint Niklaas di Arianna Errigo. Si tratta di un esordio assoluto per la lombarda, che continua a cullare il sogno di poter gareggiare a Tokyo 2020 in due armi diverse. Un’occasione che Errigo vuole ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : trasferte in Argentina e Cina per la spada : Dall’Argentina alla Cina. La Coppa del Mondo di spada ritorna con due appuntamenti, uno a Buenos Aires (uomini) ed uno a Chengdu (donne). Queste saranno anche le ultime gare prima della pausa fino a maggio, quando comincerà la fase di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Momento molto positivo per gli spadisti azzurri, che saranno protagonisti sulle pedane argentine. In stagione finora sono arrivati quattro podi con altrettanti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana dedicato alla spada - le convocazioni dell’Italia. Azzurri in Argentina - spadiste di scena in Cina : fine settimana interamente dedicato alla spada per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. La spedizione azzurra sarà impegnata in un doppio appuntamento: le donne infatti scenderanno in pedana a Chengdu, in Cina, mentre gli uomini saranno impegnati a Buenos Aires, in Argentina. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo guiderà la spedizione delle azzurre, dove le più attese saranno la campionessa mondiale Mara Navarria e l’argento olimpico ...

Frascati Scherma - Volpi seconda in Coppa del Mondo e Giovannelli terza nella prova Giovani : Roma – Il programma internazionale ha proposto nello scorso fine settimana un “ghiottissimo” appuntamento di Coppa del Mondo di fioretto in California, ad Anaheim, e il Frascati Scherma non si è fatto cogliere impreparato. Tra le donne la più brava di tutte è stata Alice Volpi, capace di centrare l’ennesimo podio della sua stagione: la forte atleta ha vinto nettamente tutti i suoi assalti, lasciando le briciole alle avversarie (anche la ...

Scherma Paralimpica – La Coppa del Mondo fa ancora tappa a Pisa : A Pisa la tappa della Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica: al PalaCus dal 21 al 24 marzo Torna a Pisa per il quinto anno consecutivo una delle prove di Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, valida come qualifica per Tokio 2020. La tappa Pisana si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 marzo nella sede del PalaCus. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la Federazione Italiana Scherma ha, infatti, ritenuto di ricandidare la città ...

Scherma - Coppa del Mondo Anaheim 2019 : la prima di Tommaso Marini - conferme per Volpi e Foconi : L’Italia della Scherma si conferma ai vertici mondiali, dopo l’ennesima prestazione eccellente. Nel Grand Prix di fioretto maschile e femminile ad Anaheim la squadra azzurra sfiora il primo gradino del podio, collezionando due secondi posti (Alice Volpi e Tommaso Marini) ed un terzo (Alessio Foconi). Una prova nel complesso davvero molto positiva, vista la presenza di otto azzurri nei quarti di finale tra i due tabelloni. Questa è ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : all’Italia del fioretto manca solo la vittoria ad Anaheim : E’ mancata solamente la vittoria! Prestazione eccellente per l’Italia nel Grand Prix di fioretto maschile e femminile ad Anaheim. Due secondi posti (Alice Volpi e Tommaso Marini) ed un terzo (Alessio Foconi), ma anche la presenza di otto azzurri nei quarti di finale in entrambi i tabelloni. Purtroppo non è arrivato quel successo, che avrebbe suggellato una prova di squadra meravigliosa. Alice Volpi è arrivata ad una sola stoccata dal ...

Scherma - Coppa del Mondo : fioretto protagonista ad Anaheim. Grande attesa per gli azzurri : I protagonisti della Coppa del Mondo di fioretto tornano subito in pedana due settimane dopo la prova del Cairo. Questa volta si gareggia negli Stati Uniti ad Anaheim per il secondo Grand Prix della stagione. C’è davvero Grande attesa per un’Italia che punta alla vittoria. Un successo che ha centrato Daniele Garozzo sulle pedane egiziane, con il terzo posto di Alessio Foconi e il quinto di Giorgio Avola. Gli azzurri sono tra i ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : terzo posto per gli azzurri nella gara a squadre - successo dei sudcoreani : Dopo la straordinaria doppietta nell’individuale con Luca Curatoli ed Aldo Montano, l’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre della 62ma edizione del Trofeo Luxardo a Padova, valido per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Protagonisti oggi sulle pedane della Kioene Arena sono stati Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Dario Cavaliere, che ha sostituito Montano, costretto al forfait a causa dell’infortunio subito nella ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince ancora la Francia : L’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Ad Atene (Grecia) il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Loreta Gulotta, Rossella Gregorio e Martina Criscio batte gli Stati Uniti con il punteggio di 45-42 e chiude anche questa volta al terzo posto, ripetendo così il risultato di Orléans e Salt Lake City. Il cammino delle nostre portacolori si era aperto con la netta vittoria 45-25 con ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : ad Atene vince Sofia Pozdniakova. Errigo e Gargano fuori agli ottavi : La russa Sofia Pozdniakova ha vinto la prova di sciabola femminile ad Atene. La Campionessa del Mondo in carica ha sconfitta in finale Olga Kharlan con il punteggio di 15-10. Continua la maledizione stagionale per l’ucraina, che rimanda ancora la prima vittoria quest’anno. Sul gradino più basso del podio salgono anche la sudcoreana Kim Jiyeon (15-11 con Pozdniakova) e l’ungherese Liza Pusztai (15-5 con Kharlan). E’ ...