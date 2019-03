Mali,villaggio raso al suolo: 100 morti

Non si ferma l'ondata di violenza che da anni colpisce il. Un centinaio di persone sono rimaste uccise in un attacco di uomini armati neldi etnia fulani (etnia nomade dell'Africa Occidentale dedita alla pastorizia), a una ventina di chilometri a sudovest di Bankass. Secondo testimoni ilsarebbe stato completamenteal. Gli assalitori sarebbero entrati in azione alle 5 di mattina sparando "su tutto ciò che si muoveva, anziani, bambini, donne incinte".Una quarantina i feriti.(Di sabato 23 marzo 2019)

