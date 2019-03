Inter | Nainggolan | “Siamo forti e uniti Vogliamo arrivare in Champions”

Inter : ottimismo per De Vrij e Nainggolan - : C'è ottimismo in casa Inter riguardo alle condizioni fisiche e atletiche di Radja Nainggolan e Stefan de Vrij, entrambi sulla via del ritorno a disposizione di Luciano Spalletti. Lo ha garantito Piero ...

Inter - il dottor Piero Volpi : 'Condizioni Icardi da valutare - Nainggolan sta recuperando' : Dopo aver dialogato con oltre 400 professionisti radunati presso la Sala Executive dello stadio Meazza riguardo diversi aspetti e tematiche relative alla Medicina dello Sport, il Prof. Volpi ha ...

Inter - Nainggolan : “Ci è mancata la continuità. Il mio rapporto con Spalletti…” : E’ arrivato la scorsa estate all’Inter direttamente dalla Roma, ricontrando Luciano Spalletti. Radja Nainggolan, nonostante il suo essere un po’ fuori dalle righe in alcuni atteggiamenti o dichiarazioni, è uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato. Ha parlato nel corso di un’Intervista pubblicata sul canale Youtube della Lega Serie A: “L’Inter di quest’anno – le sue parole ...

Nainggolan scalda i motori - l'Inter aspetta il vero Ninja : Radja Nainggolan si scalda per tornare il vero Ninja. Fermo dal 6 marzo - alla vigilia dell'andata con l'Eintracht Francoforte - per una distrazione al polpaccio sinistro, il belga sta affrettando i ...

Inter - parla Nainggolan : 'Siamo un gruppo solido e unito' : Nella giornata di oggi Radja Nainggolan ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni fisiche e, soprattutto, ai suoi primi mesi da giocatore dell'Inter. Non è un mistero, infatti, che il calciatore belga avrebbe scelto di restare a Roma la scorsa estate se non fosse stato per la decisione della società giallorossa di metterlo alla porta anche a causa di alcuni comportamenti ritenuti poco professionali, come l'ormai celebre video del ...

Nainggolan cuore nerazzurro : 'L'Inter è un gruppo sano e unito' : Il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan , in un'intervista pubblicata sul canale Youtube della Lega Serie A parla così della sua squadra. 'L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. ...

Inter - Nainggolan : «Siamo forti - vogliamo la Champions» : TORINO - Radja Nainggolan si riprende l' Inter. Le critiche iniziali dovute agli infortuni del belga e del rendimento al di sotto delle attese hanno reso complesso l'avvio di stagione, ma oggi il ...

Nainggolan : "Inter gruppo sano e unito" : 'L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. Tuttavia, ma ci è mancata una cosa: la continuità nei risultati. Ora, però, dobbiamo centrare la qualificazione in Champions'. Così il ...

Nainggolan : 'Inter gruppo sano e unito' : MILANO, 22 MAR - "L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. Tuttavia, ma ci è mancata una cosa: la continuità nei risultati. Ora, però, dobbiamo centrare la qualificazione in Champions". ...

Inter. Nainggolan gruppo sano e unito - vogliamo Champions : Nainggolan: "L'Inter di quest'anno e' una squadra forte, un gruppo sano e unito. L'unica cosa che ci e' mancata e' stata la continuità nei risultati".

Nainggolan rispedisce al mittente le polemiche : “l’Inter ha uno spogliatoio unito” - sarà vero? : Inter, Radja Nainggolan ha parlato dello spogliatoio nerazzurro al centro di mille polemiche dopo la querelle Icardi “L’Inter di quest’anno è una squadra forte, un gruppo molto sano e e unito. L’unica cosa che è mancata la continuità nei risultati, ma ora dobbiamo centrare la Champions per il prossimo anno“. Sono le parole del centrocampista belga dell’Inter, Radja Nainggolan, in un’intervista ...

Nainggolan : "Inter gruppo sano e unito" : ANSA, - MILANO, 22 MAR - "L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. Tuttavia, ma ci è mancata una cosa: la continuità nei risultati. Ora, però, dobbiamo centrare la qualificazione in ...

Nainggolan : 'Inter gruppo sano e unito' : ANSA, - MILANO, 22 MAR - "L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. Tuttavia, ma ci è mancata una cosa: la continuità nei risultati. Ora, però, dobbiamo centrare la qualificazione in ...

Nainggolan : 'l'Inter è un gruppo sano e unito' : Il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan , in un'intervista pubblicata sul canale Youtube della Lega Serie A parla così della sua squadra. 'l'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. ...