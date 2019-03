Inter-Milan | altro derby di mercato

After film - gli attori a Milano : prima il firmacopie poi l’Intervista a Verissimo : Gli attori di After in Italia, firmacopie e Verissimo: dove e quando A poche settimane dall’uscita del film di After, gli attori protagonisti sbarcano in Italia. Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford – rispettivamente Hardin e Tessa – saranno a Milano il prossimo venerdì 29 marzo. Gli Hessa incontreranno i fan tramite un firmacopie organizzato presso […] L'articolo After film, gli attori a Milano: prima il firmacopie ...

Barella - l'Inter teme il sorpasso! Milan - Napoli - Sarri : cosa può succedere : Il Milan ha da tempo Barella nei radar, così come il Napoli, che a gennaio ha fatto un tentativo, come svelato dallo stesso Giulini in un'intervista a Il Corriere dello Sport: 'De Laurentiis me l'ha ...

VIDEO Milano-Panathinaikos 83-95 - Highlights e sintesi Eurolega. Uno stop Interno che rischia di essere pesantissimo : L’Olimpia Milano perde una ghiotta occasione e deve rinviare il passo decisivo verso i play-off di Eurolega: la compagine meneghina perde in casa contro i greci del Panathinaikos per 83-95. Di seguito le immagini salienti della gara che ha visto la sconfitta della squadra di Pianigiani. GLI Highlights DI Milano-Panathinaikos 83-95 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Il duello Milan-Inter continua anche con le nazionali : Dopo il derby vinto dall’Inter con annesso sorpasso in classifica, Milan-Inter continua anche durante la pausa per le nazionali. Ieri è andato in gol Piatek con un colpo di testa da pochi metri nella vittoria della Polonia contro l’Austria, stasera in gol Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il turco ha siglato il secondo gol nella trasferta in Albania con un gran destro dal limite dell’area, l’argentino, impegnato in ...

Bus di Milano : nell'Interrogatorio Sy delira - ma il gip : 'Nessuno squilibrio' : Interrogatorio di garanzia per l'autista che ha dato fuoco all'autobus che portava, con 51 ragazzi a bordo. L'uomo ha affermato che intendeva compiere un'azione dimostrativa eclatante, ma ha anche ...

Gattuso vs Reina - la doppia Intervista in vista di Liverpool Legends-Milan Glorie : “Istanbul 2005? Ecco cosa fece Galliani” [VIDEO] : Gattuso e Reina indietro nel tempo: la doppia intervista in vista della sfida tra Liverpool Legends e Milan Glorie Con il campionato di Serie A in pausa, spazio alle amichevoli di lusso e alle nazionali. In attesa di rivere i campioni della Serie A in campo sfidarsi per una nuova giornata del campionato maggiore italiano, Gattuso e Reina hanno rilasciato un’interessante doppia intervista a DAZN (Ecco COME ISCRIVERSI ALLA PROVA ...

Gattuso vs Reina - la simpatica doppia Intervista in vista di Liverpool Legends-Milan Glorie : “Istanbul 2005? Ecco cosa fece Galliani” [VIDEO] : Gattuso e Reina indietro nel tempo: la doppia intervista in vista della sfida tra Liverpool Legends e Milan Glorie Con il campionato di Serie A in pausa, spazio alle amichevoli di lusso e alle nazionali. In attesa di rivere i campioni della Serie A in campo sfidarsi per una nuova giornata del campionato maggiore italiano, Gattuso e Reina hanno rilasciato un’interessante doppia intervista a DAZN (Ecco COME ISCRIVERSI ALLA PROVA ...

De Paul al Milan - è derby di mercato con l’Inter : le cifre : De Paul al Milan potrebbe essere qualcosa di più che una voce di calciomercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta infatti come il Milan si sia inserito in modo deciso nella trattativa. L’argentino classe 1994 a fine stagione lascerà quasi sicuramente l’Udinese per trasferirsi in un grande club, sulla scia della grande stagione che sta giocando. In questo contesto si stanno muovendo Leonardo e Maldini per ...

Milano. Novanta Interventi di sostenibilità in edifici privati grazie ai bandi del Comune : Primi risultati positivi del bando Be2 2018-2019 che il Comune ha dedicato all’efficientamento energetico degli impianti termici e degli edifici

Milano-Sanremo - Vincenzo Nibali : 'La corsa più difficile da Interpretare' : Le immagini dell'inatteso e memorabile successo di Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo dello scorso anno sono ancora ben impresse nella mente degli appassionati di ciclismo. Il campione siciliano riuscì a regalare ai suoi tifosi una delle emozioni più forti della sua lunga carriera attaccando sul Poggio e resistendo al rientro del gruppo in via Roma. Ripetere quell'impresa non sarà semplice per il capitano del Team Bahrain-Merida, che avrà ...

La Milano wine week punta all'Internazionalità : Milano, 21 mar., askanews, - In occasione di ProWein, è stato presentato in anteprima il concept della seconda edizione della Milano wine week, in programma dal 6 al 13 ottobre 2019. La Milano wine ...

De Paul al Milan - è derby di mercato con l’Inter : le cifre : De Paul al Milan potrebbe essere qualcosa di più che una voce di calciomercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta infatti come il Milan si sia inserito in modo deciso nella trattativa. L’argentino classe 1994 a fine stagione lascerà quasi sicuramente l’Udinese per trasferirsi in un grande club, sulla scia della grande stagione che sta giocando. In questo contesto si stanno muovendo Leonardo e Maldini per ...

Milan : derby con l'Inter per De Paul : Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il piano di Leonardo e Maldini è offrire 25 milioni di euro più bonus e contropartite tecniche da pescare nel settore giovanile per arrivare alla ...

Calciomercato Milan - piano per de Paul : sfida all'Inter : Per le ultime notizie di Calciomercato Clicca Qui ! Stando al 'Corriere dello Sport' il Dt rossonero Leonardo avrebbe un piano per soffiare l'argentino alla concorrenza: 25 milioni di euro oltre ai ...