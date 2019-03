Il numero delle persone morte in Mozambico a causa del ciclone Idai è salito a 417

Ciclone Idai : il numero delle vittime totali è salito ad oltre 500 : Il bilancio delle vittime provocate dal Ciclone Idai che la scorsa settimana ha colpito Zimbabwe, Mozambico e Malawi è salito ad oltre 500: lo ha reso noto oggi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Una settimana dopo il Ciclone stiamo iniziando a cogliere la portata e la complessita’ delle sfide che attendono i governi e i popoli di questi tre paesi“, ha spiegato Mohammed Abdiker, direttore del ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Post Malone è il fan numero uno delle alette di pollo e l’ultimo esagerato ordine lo dimostra : Chicken wings come se piovesse The Post Post Malone è il fan numero uno delle alette di pollo e l’ultimo esagerato ordine lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Buio in Venezuela - sale a 19 il numero delle vittime del blackout. La Cina offre aiuto : L'economia tende a regolarsi autonomamente e il peso colombiano ha sostituito di fatto il bolivar". Bloomberg via Getty Images A participant carries buckets during a protest against Venezuelan ...

Buio in Venezuela - sale a 19 il numero delle vittime del blackout. La Cina offre aiuto : Nel Buio Venezuelano, una mano tesa arriva dalla Cina. Il Dragone, già schierato a fianco di Nicolas Maduro, si è offerto per accelerare il ripristino della rete elettrica saltata, secondo le accuse del presidente, per "un cybersabotaggio" degli Stati Uniti. Lu Kang, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha espresso "profonda preoccupazione" per la situazione.Preoccupazione legittima visto che il blackout va avanti da ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Le malattie cardiovascolari e l’infarto - il killer numero uno delle donne : Con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e l’infarto sono il killer numero uno delle donne. Ma la maggioranza di loro non è consapevole del rischio, mentre quasi l’80% degli eventi cardiaci potrebbe essere prevenuto. Se ne parla oggi a Sesto San Giovanni (Milano) in occasione del convegno ‘Infarto e malattie cardiovascolari al femminile: come vivere con il cuore‘, promosso da Abbott in collaborazione con ...

Violento tornado in Alabama : 23 il numero momentaneo delle vittime - tra le quali bambini : L'Alabama è stato colpito di nuovo da una serie di tornado, il primo dei quali era largo almeno 750 metri e aveva una forza EF-3 sulla scala Fujita, con venti che, in questa classificazione, soffiano da 218km/h a 266 km/h. 23 morti nella contea di Lee, a 120 km dalla capitale Montgomery Le prime allerte tornado sono state lanciate dai centri meteorologici locali intorno alle 13.00 dell' ora locale e, per il momento, si sono accaniti sulla zona ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

È salito a 133 il numero delle persone morte per aver bevuto liquore illegale in India : È salito a 133 il numero di persone morte nel nordest dell’India per aver bevuto liquore prodotto illegalmente (ci si aspetta un bilancio finale ancora più grave). Tutte le persone coinvolte lavoravano in piantagioni di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat: al

Ecco chi è Luka Jovic - il pericolo numero uno per l’Inter nel mirino delle big : Sono andati in scena i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Europa League, Inter e Napoli hanno evitato le squadre più pericolose come Arsenal, Chelsea e Siviglia ma Francoforte e Salisburgo non sono avversari da sottovalutare. In particolar modo i tedeschi rappresentano un osso durissimo, il punto di forza è sicuramente Luka Jovic, attaccante finito nel mirino delle più importanti big europee e che nel prossimo mercato sarà ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Diga crollata in Brasile : sale a 157 il numero delle vittime - ancora 182 i dispersi : Il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho (Brasile) lo scorso 25 gennaio è salito a 157: finora 134 sono corpi stati identificati e restano 182 dispersi. Le squadre di soccorso hanno operato nonostante la pioggia nel tentativo di recuperare quante più vittime possibile. Oggi sul posto giungerà la commissione istituita dalla Camera dei deputati per monitorare le conseguenze del disastro. L'articolo Diga crollata in Brasile: ...