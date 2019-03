Brexit, record firme per 2° referendum

Manifestazione a Londra, organizzata da People's Vote Campaign per chiedere un nuovosulla.Si prevedono migliaia di persone provenienti da tutto il Regno Unito. La petizione popolare lanciata sul web per chiedere al Parlamento britannico la revoca dell'articolo 50, e quindi lo stop della, ha raggiunto ildi oltre 4,2 milioni di. Lo riportano i media.Due giorni fa,l'Unione europea ha accordato un rinvio al 12 aprile, rispetto alla data del 29 marzo originariamente fissata per l'uscita.(Di sabato 23 marzo 2019)

