Biathlon | Inseguimento | Wierer 12ª La Coppa si decide domani

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Wierer 12ma - tutto rinviato a domani per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 15.00 la nostra Dorothea Wierer avrà il primo match point per portare a casa la classifica generale. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio grosso. Per vincere già oggi la Coppa del Mondo, ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo 2019 in DIRETTA : primo match point per Dorothea Wierer - serve il podio per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 15.00 la nostra Dorothea Wierer avrà il primo match point per portare a casa la classifica generale. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio grosso. Per vincere già oggi la Coppa del Mondo, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Dorothea Wierer dà l’assalto alla Sfera di cristallo. Inseguimento decisivo? : Tavole pitagoriche, algoritmi “if-then-else” e quant’altro. Quando si è nell’ultima tappa di una grande manifestazione il calcolo delle probabilità e le ipotesi sui possibili piazzamenti si sprecano. Del resto è anche il bello del gioco di chi assiste ad un evento e prova a prevedere ciò che possa accadere. Sulle nevi di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) Dorothea Wierer è pronta a regalarsi il sogno: conquistare la Coppa del ...

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : Dorothea Wierer vicina alla Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi fuori dall’inseguimento! Vince Kuzmina : Giornata storta per le italiane nella Sprint di Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ad Oslo Holmenkollen (Norvegia): se Dorothea Wierer è riuscita in qualche modo a limitare i danni, Lisa Vittozzi ha invece probabilmente visto sfumare definitivamente il sogno di agguantare la sfera di cristallo, venendo addirittura esclusa dall’inseguimento che si disputerà sabato.Trionfo per Anastasiya Kuzmina grazie ad una prestazione superlativa sugli sci: ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Kuzmina vince - Wierer si difende. Vittozzi compromette tutto : è fuori dall’inseguimento! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

Mondiali di Biathlon - le parole degli azzurri dopo la gara di inseguimento maschile : Le sensazioni degli atleti azzurri dopo l’inseguimento, chiuso da Windisch al diciassettesimo posto Grande sorpresa ai Mondiali di Biathlon. Dmytro Pidruchnyi trionfa nell’inseguimento maschile battendo l’atleta che sembrava imbattibile sulla carta, Johannes Boe. Gli azzurri, costretti a una gara in rimonta, si migliorano rispetto alla sprint. Dominik Windisch passa dalla 27esima alla 17esima posizione con tre errori e ...

Mondiali Biathlon – Azzurri fuori dalla top ten nell’inseguimento - Pidruchniy beffa a sorpresa Boe : Windisch, Bormolini e Hofer recuperano posizioni nell’inseguimento, Pidruchnyi batte a sorpresa Johannes Boe Grande sorpresa ai Mondiali di Biathlon. Dmytro Pidruchnyi trionfa nell’inseguimento maschile battendo l’atleta che sembrava imbattibile sulla carta, Johannes Boe. L’ucraino, che non era mai salito sul podio in Coppa del mondo prima di oggi, vince la medaglia d’oro (la prima al maschile per il suo paese ...

Coppa del Mondo Biathlon – Le parole delle azzurre dopo l’inseguimento : le dichiarazioni di Vottizzi - Wierer e Gontier : Vittozzi: “Destabilizzata dai primi due poligoni, poi ho svoltato in positivo”. Wierer: “Troppi otto errori”. Gontier: “Sbaglio ancora qualcosa”. Le dichiarazioni delle azzurre dopo l’inseguimento nella Coppa del Mondo di Biathlon Qualche errore di troppo e la sensazione di aver potuto fare di meglio, si conclude con un po’ di amaro in bocca la prova dell’inseguimento di ...

Mondiali Biathlon 2019 – Vittozzi in rimonta nell’inseguimento : decimo posto e controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo : Mondiali, Vittozzi decima in rimonta nell’inseguimento: controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo. Trionfo di Herrmann, Dahlmeier ancora sul podio Lisa Vittozzi dà una grande dimostrazione di maturità anche in una giornata apparentemente storta. Tre errori nella prima serie, tre nella seconda: dopo il secondo poligono della gara a inseguimento ai Mondiali di Biathlon era trentesima a oltre tre minuti dalla tedesca Denise ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Denise Herrmann trionfa nell’inseguimento. Vittozzi e Wierer perdono ancora punti : Nella giornata più nera della stagione, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sbagliano tanto, troppo al poligono nell’inseguimento femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia): la corsa alla Coppa del Mondo generale, purtroppo, si è ulteriormente riaperta. Medaglia d’oro a sorpresa per la tedesca Denise Herrmann: in una giornata condizionata da forti, continue ed irregolari raffiche di vento, la ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe cerca il terzo oro - Dominik Windisch punti per la mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia tre atleti. Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : italiane disastrose al poligono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Wierer e Vittozzi devono rimontare - Kuzmina fa paura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : nell’inseguimento maschile arriverà il terzo oro di Johannes Boe? Italiani alla garibaldina : Nell’inseguimento maschile di oggi dei Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund tutto indica un solo grande favorito: il norvegese Johannes Boe ha vinto la sprint di ieri e partirà davanti a tutti, ma l’errore in piedi non gli consente quel vantaggio ragguardevole che gli avrebbe dato la tranquillità di poter condurre la gara in solitaria dall’avvio al traguardo. Avversario numero uno sarà il transalpino Quentin Fillon ...