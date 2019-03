Antipasto o secondo | dalla Spagna la tortilla di patate

ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) Lade patatas è, per eccellenza, il piatto tipico della. Non conosce regionalismi, è difatti consumato in tutte le zone dellae si presta sia comese tagliata a spicchi, sia comeo tapa se tagliata a cubetti e accompagnata magari da una buona birra fredda. Le versioni classiche sono due: quella senza cipolla e lacon cebolla; ma si trovano anches con aggiunta di funghi, spinaci o pomodorini e possiamo, perché no, inventarcene una nuova noi stessi con quello che abbiamo in frigo.Ingredienti4medie (circa 700 g)- 2 cipolle (300 g)- 6 uova- sale- olioProcedimentoPer prima cosa bisogna lavare e sbucciare lee tagliarle a fette il più sottili possibile. In una padella antiaderente fate scaldare l'olio d'oliva, aggiungete lee fatele rosolare a fuoco medio. A metà cottura delle ...

