AIA | Collina nominato dirigente benemerito | ' È un grande onore'

Collina dirigente benemerito dell’AIA : “Pierluigi Collina è stato nominato dal presidente dell’AIA, sentito il Comitato Nazionale, dirigente benemerito dell’Associazione italiana arbitri. E’ il riconoscimento per il merito di aver portato la cultura arbitrale italiana in Europa e nel mondo”. Lo rende noto una nota dell’Associazione italiana Arbitri. Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche sul fronte arbitri e sul Var, adesso questo ...