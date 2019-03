Accordi sui porti di Genova e Trieste e progetti per l' energia Cosa dice il memorandum

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) E' di circa 20 miliardi, a quanto si apprende, il valore "potenziale" dei diecicommerciali firmati questa mattina a Villa Madama. La cifra si riferisce quindi al valore delle intese italo-cinesi includendo il suo effetto "volano" dal punto di vista economico.Con aziende, enti e istituzioni, ecco le dieci intese italo-cinesi alla firma oggi: - Intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) e Bank of China Limited.of Understanding sul partenariato strategicotra ENI S.p.A. e Bank of China Limited.- Intesa di collaborazione tecnologica sul Programma di Turbine a Gas tra AnsaldoS.p.A. e China United Gas Turbine Technology Co.-UGTC.- Contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengangtra AnsaldoS.p.A., Benxi Steel Group Co., e Shanghai Electric Gas Turbine Co.of ...

Linkiesta : Il bando del Viminale ha stanziato 750mila euro in meno per i rimpatri volontari assistiti e non ha ancora stipulat… - MarcoRandellini : RT @Linkiesta: Il bando del Viminale ha stanziato 750mila euro in meno per i rimpatri volontari assistiti e non ha ancora stipulato nessuno… - lavocedelne : Xi Jinping e Conte firmano accordi commerciali per 2,5 miliardi, da Mattarella richiamo ai “diritti umani”… -