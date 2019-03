A Huawei Watch GT sono bastati appena cinque mesi di presenza sul mercato per essere da

Huawei P30 Pro su un sito ufficiale con Watch GT Active - intanto trapelano nuove funzioni : Huawei P30 Pro è comparso su un sito ufficiale con Watch GT Active e sono trapelate nuove feature della serie P30: video "dual-view" e modellazione 3D. L'articolo Huawei P30 Pro su un sito ufficiale con Watch GT Active, intanto trapelano nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

In occasione della presentazione di Huawei Nova 4e, il produttore cinese ha annunciato anche un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini.

Il 26 marzo a Parigi i Huawei P30 saranno ben accompagnati: l'evento transalpino si arricchirà di alcuni altri prodotti, afferenti alla linea dei Watch GT, che gli utenti hanno già avuto modo di apprezzare dal giorno della presentazione dei Huawei Mate 20. Quelli che hanno visto nell'indossabile lo smartWatch perfetto, potrebbero farsi ingolosire dalle prossime proposte, rappresentate dai Watch GT Elegant ed Active.

Huawei è pronta a fare di Watch GT una linea di smartWatch. Secondo l'indiscrezione di winfuture.de arriveranno due nuovi smartWatch Insieme ai P30

HONOR Watch e Huawei Watch GT ricevono un nuovo aggiornamento, con numerosi miglioramenti a varie funzioni degli smartWatch.

Swatch Group ha presentato una denuncia contro Samsung Electronics nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per violazione di brevetti

In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon del giorno nel mondo dell'informatica, l'elettronica, il gaming, gli smartphone e la tecnologia in generale.

Huawei è uno dei produttori che si apprestano ad entrare nel settore degli occhiali con tecnologia AR, così da provare a sfruttare le potenzialità offerte dalle Realtà Aumentata e Virtuale e consentire ai propri utenti di avere un "assaggio" di ciò che ci riserva il futuro. Alcuni mesi fa è stato proprio il CEO di Huawei

Dotato di GPS, supporta 3 sistemi di posizionamento satellitare , GPS, GLONASS, GALILEO, sfruttabili in tutto il mondo per offrire un posizionamento più preciso, più veloce e accurato. La costruzione

In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon del giorno nel mondo dell'informatica, l'elettronica, il gaming, gli smartphone e la tecnologia in generale.