U&D | Gian Battista fuori dal programma perché avrebbe spinto una collaboratrice

Spoiler U&D - Gian Battista spinge una collaboratrice della De Filippi e viene cacciato : Gian Battista Rozza del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nuovamente perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ricordiamo che circa un mese fa era stato al centro di una polemica, per essersi accordato con Claire, dama del parterre femminile. Le immagini dei due che decidevano il comportamento da tenere in studio, sono state mandate all'opinionista Gianni Sperti e, poi, trasmesse in studio. La De Filippi, però, non se l'ha ...

Anticipazioni U&D - Maria caccia Gianbattista : avrebbe spinto una ragazza della redazione : Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne trono over, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Proprio Maria avrebbe preso la decisione di cacciare Gianbattista dallo studio di U&D, reo a quanto pare, di aver alzato le mani all'indirizzo di una collaboratrice del people show pomeridiano. Tutto sarebbe iniziato con una discussione ...

Anticipazioni U&D : Gianbattista spinge un'autrice - Maria De Filippi lo manda via : È una puntata di Uomini e Donne a dir poco incandescente quella che è stata registrata giovedì, 21 marzo: il blog 'Vicolo delle News', infatti, ha anticipato che uno dei cavalieri del parterre è stato cacciato da Maria De Filippi in modo definitivo. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, la padrona di casa ha chiesto l'allontanamento di Gianbattista quando è stata messa al corrente di un gesto poco carino che quest'ultimo ha fatto ...

U&D trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...

U&D - Gianni Sperti e il messaggio per Teresa : 'Avevi bisogno di un abbraccio' : Lo scorso venerdì è andata in onda il primo appuntamento serale di Uomini e Donne, che ha visto l'ormai ex-tronista Teresa Langella scegliere il corteggiatore Andrea Dal Corso, dal quale però ha ricevuto un 'no', che il veneto ha comunicato a quest'ultima indirettamente, riferendolo al padre della ragazza. L'opinionista Gianni Sperti sembrerebbe essere rimasto fortemente dispiaciuto per quanto è accaduto a Teresa nel corso della registrazione ...

U&D - Gian Battista e Claire tentano di difendersi dalle accuse : 'Nessuna strategia' : Gian Battista Ronza e Claire Turotti in questi giorni sono finiti al centro di uno scandalo scoppiato a Uomini e Donne dopo che Maria De Filippi ha smascherato il loro presunto "inganno" alla redazione del programma. Tutto è cominciato quando in una puntata è stato mostrato un filmato inviato a Gianni Sperti da un telespettatore anonimo che ha ripreso una conversazione tra i due nella quale sembra che si mettano d'accordo per prolungare la loro ...

U&D : Ida in lacrime per Riccardo - Gian Battista si difende sui social dopo la segnalazione : E' da poco conclusa una nuova entusiasmante puntata del trono over di Uomini e Donne, dove gli assoluti protagonisti sono stati Ida Platano, ancora innamoratissima di Riccardo Guarnieri, e Gian Battista Ronza che è stato smascherato dalla redazione di Maria De Filippi insieme a Claire. U&D trono over: riavvicinamento tra Riccardo e Ida Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha avuto una reazione sopra le righe ...

U&D - Maria De Filippi incastra GianBattista e la sua dama con un video : Oggi è andato in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il trono over di Maria De Filippi, dove c'è stata la definita uscita di scena di Gian Battista e Claire e la scenata di Ida per Riccardo. Inoltre c'è stato anche spazio per una delle dame più discusse dello show, Angela, che sembra aver trovato il suo cavaliere ideale in un ex imprenditore, ricco e vedovo. La segnalazione Nel dettaglio, vi segnaliamo che la puntata di oggi ...

U&D - Gian Battista sui social accusa la redazione di un possibile complotto ai suoi danni : Nelle ultime due puntate del trono over di Uomini e Donne un nuovo clamoroso colpo di scena ha lasciato a bocca aperta i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Protagonisti dell'ennesimo inganno ordito ai danni della trasmissione sono Gian Battista Ronza e Claire Turotti, i quali nella puntata del 4 febbraio sono stati smascherati dalla stessa conduttrice che ha mostrato al pubblico un filmato in cui i due tramavano alle spalle ...

U&D - Gian Battista contro la redazione : 'Insultati da persone che si dicono professionisti' : A poche ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui sono state smascherati i suoi accordi con Claire, Gian Battista Ronza ha usato Facebook per dire la sua. Il cavaliere del Trono Over ha scritto un lungo messaggio con il quale lascia intendere che sia stata la redazione del programma ad "incastrarlo" riprendendolo di nascosto mentre era al bar con la dama che frequenta da qualche mese. "Pensate sia un caso?", ha ripetuto più ...

U&D - puntata di oggi - Maria De Filippi contro Gian Battista : 'Non sono una cretina' : oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e dove assisteremo all'epilogo della vicenda che vede protagonisti Gian Battista e Claire. Nella puntata scorsa, infatti, i due sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore che mostra come i due si siano accordati per ingannare la redazione del dating-show di Maria De Filippi. La stessa conduttrice nella ...

U&D - Gian Battista Ronza sbotta contro le accuse : 'Il video non è stato fatto per caso' : Una vera e propria bufera si è abbattuta su Gian Battista Ronza dopo la puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 4 febbraio. Un video registrato da un amico di Gianni Sperti ha mostrato il cavaliere mentre si trovava in un locale in compagnia di Claire Turotti. La coppia stava discutendo della strategia da adottare durante le partecipazione al programma per tenere vivo il più a lungo possibile l'interesse su di sé, anche con delle ...