Spazio | lanciato con successo Prisma Il satellite italiano è in orbita

Lanciato con successo il satellite italiano PRISMA : il sottosegretario Giorgetti “orgoglioso del ruolo dell’Italia nello Spazio ” : Oggi abbiamo confermato il ruolo dell’Italia come paese guida nel campo dell’osservazione e monitoraggio della Terra dallo Spazio. – ha commentato Giancarlo Giorgetti sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il lancio del satellite PRISMA è frutto di una capacità nazionale che coinvolge il processo di ricerca, sviluppo industriale e tecnologico e produttivo in tutti gli ambiti della filiera spaziale. Il ...

Spazio - PRISMA in orbita : 14° successo consecutivo del lanciatore spaziale VEGA : È a firma italiana la 14° missione portata a termine con successo questa notte dal lanciatore spaziale VEGA , realizzato da Avio. Intorno alle 03.00 ora italiana, infatti, il razzo prodotto a Colleferro, vicino Roma, è decollato dalla base spaziale in Guyana Francese portando in orbita il satellite PRISMA di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato da un raggruppamento di aziende guidate da OHB Italia, con Leonardo e Tele Spazio . Con ...

Spazio : i microsatelliti e il futuro dei lanciatori : Il fiorente settore dei microsatelliti influenzerà anche quello dei lanciatori che dovranno adattarsi alle nuove necessità del mercato. Per questo motivo l’Esa ha deciso di dare il via, già dal 2003, a un programma, il Future Launchers Preparatory Programme (Flpp) dedicato appositamente ai microlanciatori. Un microlanciatore è un vettore estremamente versatile, in grado di portare un piccolo satellite – tipicamente usato per l’osservazione della ...