Sicurezza | non solo repressione Di Maio invade il campo di Salvini

Luigi Di Maio annuncia un piano sulla Sicurezza : "Non decide Matteo Salvini" : "Bisogna affrontare il tema della sicurezza interna, anche alla luce di quello che è successo nel Milanese". Intervenendo ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia. Un concetto, questo, sostenuto dal vicepremier anche in un'intervista a La Stampa: "Credo che l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul ...

Di Maio : “Sulla Sicurezza non decide Salvini. Ecco il piano sul modello Usa” : Ministro Luigi Di Maio, l’attentato del bus dei bambini è stato uno dei peggiori dal dopoguerra. Che significa per il governo?...

Unione europea : Cattai - Focsiv - - 'prepararci al futuro e al rancore di chi non abbiamo accolto'. 'Sicurezza si costruisce alleandosi con ... : "Democratica e partecipativa; solidale e accogliente; del lavoro per tutti; della promozione di cultura, scienza e arte; dello sviluppo e dell' economia integrale; del terzo settore, associazionismo ...

Sicurezza stradale : i SUV di ultima generazione non temono i nuovi e più severi crash test : Scopriamo come alcuni dei più recenti SUV riescono ad offrire la massima Sicurezza ai propri occupanti Il mercato automotive sta vivendo l’incredibile boom commerciale di SUV e crossover capaci di conquistare con il passare del tempo una fetta sempre più cospicua di clientela. Il segreto di questo successo si nasconde nel confort e nella versatilità offerta da questo tipo di vetture, inoltre la maggior parte dei loro acquirenti è convinta ...

Puntualissimo su Samsung Galaxy S8 l’aggiornamento di marzo - non solo la Sicurezza in ballo : I Samsung Galaxy S8 italiani non possono certo ritenersi abbandonati dal punto di vista software. A fine febbraio, l'esemplare serigrafato ha ricevuto Android 9 Pie con feedback più che positivi post aggiornamento. Oggi tocca invece al firmware di marzo fare capolino sull'ammiraglia del lontano (oramai)2017). In queste prime ore di lunedì, in distribuzione via OTA, c'è l'update XXS4DSC2, identificato appunto come patch di sicurezza del mese ...

Domenica Live - Salvini su Tav prevarrà buon senso - su Cina Sicurezza non si svende : "Io dico si alla tav non per pregiudizi ma perche' credo che bisogna sbloccare le opere ferme. Di Maio non la vuole io e la stragrande...

Diciotti/non si può sostenere che Salvini abbia agito 'per ragioni di Sicurezza nazionale' : 88/2012, e, ancora, che "gli spazi della discrezionalità politica sono limitati dal diritto positivo cioè dai principi di cultura giuridica posti dall'ordinamento" , Corte Cost n. 81/2012,. Un'...

Via della Seta - Moavero Milanesi a Sky TG24 : “Alleanza con Usa non è in discussione. La priorità è la Sicurezza” : “La tradizionale alleanza con gli Stati Uniti non è messa in discussione”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24, in merito al memorandum che il nostro governo firmerà con la Cina sulla cosiddetta via della Seta, che secondo il titolare della Farnesina non scalfirà i rapporti tra Italia e Usa. L’Intervista di Maria Latella in onda sui canali 100 e 500 ...

Milano Digital Week - l'esperta di Sicurezza informatica Yvette Agostini : «Qui non ci si annoia mai» : Cresciuta a pane e scienza grazie al padre ingegnere, quella di prendere la strada della tecnologia è stata comunque una scelta sofferta per Agostini: «All'epoca se una ragazza si occupava di ...

Nissan : il futuro più prossimo non è la guida autonoma ma la realtà aumentata che aiuta la mobilità in Sicurezza : Nissan: il futuro è la realtà aumentata Nissan e DOCOMO: al via i test su strada della tecnologia Invisible-to-Visible con il 5G Nella prima prova su strada del sistema Invisible-to-Visible (I2V) a bordo ci saranno anche gli assistenti virtuali sotto forma di avatar 3D YOKOSUKA, Giappone (12 marzo 2019) – Nissan e NTT DOCOMO, INC. portano la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan su un veicolo in movimento in una prova su strada, ...

Sicurezza ambientale - la difesa del suolo non è soltanto una questione di soldi : Il governo italiano si è lamentato per il modesto risalto mediatico del Piano nazionale per la Sicurezza del territorio. L’iniziativa mette in pista un bel gruzzolo: 11 miliardi di investimenti in tre anni, tre dei quali per “opere concretamente e immediatamente cantierabili”. E il quadro istituzionale, come sempre accade, è nuovo di zecca. Dopo aver sepolto #italiasicura – meritoria di aver fornito un’informazione trasparente sui cantieri ...

Facebook - il numero di telefono non è solo per la Sicurezza : Oltre che per l’autenticazione a due fattori serve anche per ricercare i profili degli utenti e questo uso è impossibile da disattivare. La denuncia di Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia. Il social risponde: “Nulla di nuovo”

Frane - terremoti - alluvioni : il governo lancia “ProteggItalia” per mettere l’Italia in Sicurezza : un piano così non si era mai visto - ecco quanto percepirà ogni regione per il dissesto idrogeologico : “Due giorni fa a Palazzo Chigi ho presentato il piano nazionale per la sicurezza del territorio, insieme ai ministri dell’Ambiente Costa, per il Sud Lezzi e dell’Agricoltura Centinaio. Si tratta del più grande piano di messa in sicurezza, lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione del nostro Paese, che per la prima volta ‘mette a sistema’, riportando a unità, una miriade di norme, interventi e risorse che fino ad ...

Conte - lettera a Repubblica : 'Dal governo 11 miliardi per la Sicurezza del territorio. Segnalo visto che non l'avete scritto' : Il Piano risponde anche alla necessità più volte richiamata proprio dal Suo giornale di nuovi investimenti per rilanciare l'economia italiana . Tutela dell'ambiente e delle infrastrutture, ma anche ...