Rai | colloquio tra Claudio Baglioni e l’AD Salini

(Di venerdì 22 marzo 2019)Faccia a faccia, a Viale Mazzini, trae l’AD Rai Fabrizio. L’incontro tra il cantante ed il top manager del servizio pubblico è avvenuto ieri a porte chiuse e a darne notizia è stata l’Ansa. Secondo quanto appreso e riferito dall’agenzia, al centro delci sarebbe stato un bilancio generale dopo il bis dell’artista come direttore artistico e conduttore di Sanremo. Ma non è da escludere che i due abbiano parlato anche di progetti futuri.Del resto, al termine della kermesse sanremese, era stata la stessa direttrice di Rai1 Teresa De Santis ad aprire alla possibilità di nuove collaborazioni televisive con il cantante romano (che in realtà potrebbero far parte del ‘pacchetto Sanremo’). In questo momento, ad esempio, l’artista ha ripreso il proprio tour, “Al Centro“, con il ...

